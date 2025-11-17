Η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στο επίκεντρο του Υπ. Υγείας είπε ο Μιχ. Δαμιανός

Το μήνυμα ότι η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών του Υπουργείου Υγείας έστειλε σήμερα Δευτέρα, ο Υπουργός Υγείας κ. Μιχάλης Δαμιανός, που τέλεσε σήμερα το πρωί τα εγκαίνια του Τμήματος «Μητέρα και Παιδί» του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου προσθέτοντας πως η Πολιτεία στέκεται δίπλα σε κάθε γυναίκα , σε κάθε νεογέννητο, σε κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τόπο διαμονής ή κοινωνική θέση.

Σε χαιρετισμό του ο κ. Δαμιανός πως επιθυμούν όπως οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στο δημόσιο σύστημα υγείας και να γνωρίζουν ότι, σε κάθε νοσοκομείο , σε κάθε επαρχία, θα τύχουν φροντίδας υψηλού επιπέδου με επαγγελματισμό, σεβασμό και ανθρωπιά. Πρόσθεσε πως η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, η αναβάθμιση των υποδομών και η ενίσχυση της συνεργασίας όλων των επαγγελματιών υγείας, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομούμε ένα σύγχρονο , αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα υγείας για όλους.

Με το έργο αυτό πρόσθεσε, «ενισχύουμε τη λειτουργικότητα και την αυτάρκεια του ΓΝ Πάφου, μειώνουμε την ανάγκη μετακίνησης ασθενών σε άλλα νοσηλευτήρια, και ταυτόχρονα αναβαθμίζουμε το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών με σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας».

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε πως η υγεία είναι δικαίωμα και ο ρόλος του Κράτους είναι να διασφαλίζει ότι ο κάθε πολίτης και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι , οι μητέρες και τα παιδιά, έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές, ανθρώπινες και ασφαλείς υπηρεσίες.

Με τέτοια έργα συνέχισε, δείχνουμε έμπρακτα ότι η αναβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας συνεχίζεται, με σταθερό προσανατολισμό στον άνθρωπο και στις ανάγκες της κοινωνίας μας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης εργασίες για την επέκταση του Τμήματος Διοίκησης ενώ στο νοσοκομείο Πάφου προγραμματίζεται και η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Σχετικά με το νέο αυτό χώρο που εγκαινιάστηκε ο κ. Δαμανιός ανέφερε πως λειτουργούν ο Γυναικολογικός και Μαιευτικός Θάλαμος, καθώς και ο Παιδιατρικός θάλαμος, παρέχονται υπηρεσίες που καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες της επαρχίας Πάφου, προσφέροντας στις μητέρες, στα παιδιά και στις οικογένειες ένα περιβάλλον ασφάλειας, φροντίδας και αξιοπρέπειας.

Εδώ συνέχισε, « συγκεντρώνονται πλέον όλες οι υπηρεσίες που αφορούν τη μητέρα και το παιδί, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν διάσπαρτες σε διαφορετικά σημεία του Νοσοκομείου». Η ενοποίηση τους σε έναν ενιαίο σύγχρονο και πλήρως οργανωμένο χώρο σημείωσε, διασφαλίζει καλύτερο συντονισμό, ταχύτερη εξυπηρέτηση και μια συνολική εμπειρία φροντίδας που ανταποκρίνεται στις σύγχρονές ανάγκες των οικογενειών της Πάφου.

Πρόσθεσε επίσης πως η υγεία της μητέρα και του παιδιού αποτελεί πάντοτε πυρήνα της κοινωνικής μας πολιτικής. Η επένδυση σ’ αυτούς τους τομείς σημείωσε, δεν είναι μόνο επένδυση σε υποδομές, είναι επένδυση στο μέλλον μας. Καταληκτικά ανέφερε πως η Πολιτεία .

Εξάλλου ο Κύπρος Σταυρίδης Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ανέφερε πως ο Οργανισμός τους συνεχίζει να δίδει στις τοπικές κοινωνίες αναβαθμισμένα κτίρια και αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις και αναβαθμισμένους εξοπλισμούς, όπως είχαν υποσχεθεί. Είπε ακόμη πως πριν ένα μήνα αρχές του Οκτώβρη ήταν στο Ακάκι ενώ σήμερα Δευτέρα είναι στην Πάφο . «Συνεχίζουμε να ανανεώνουμε και να αναβαθμίζουμε όλα τα νοσηλευτήρια όλης της Κύπρου» ώστε, όπως είπε, να «δίνουμε στον Κύπριο πολίτη καλύτερες υπηρεσίες Υγείας». Ακολούθως ο κ. Σταυρίδης ευχαρίστησε την τοπική κοινωνία, τους βουλευτές και το πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου που πάντοτε αγκαλιάζουν το Νοσοκομείο και που πάντα το υποστηρίζουν σε όλα τα επίπεδα , τη Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου οικονομικών για την τεράστια στήριξη στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτεί αυτό το έργο, και το Τεχνικό τμήμα το οποίο συνεχώς αναβαθμίζεται .

Ακολούθως ο Μαρίνος Καλλή πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας σημείωσε πως τα τελευταία χρόνοα δαπανήθηκαν πέραν των 46,7 εκ. ευρώ για τη δημιουργία μεγάλων έργων υποδομής, όπως είναι η Φυματιολογική Κλινική στο Νοσοκομείο Τροόδους, η ανέγερση νέας Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο ΓΝ Πάφου, το ΤΑΕΠ Παίδων στο ΓΝ Λευκωσίας, η Μονάδα Αιμοκάθαρσης στο Γ.Ν. Αμμοχώστου, η διαμόρφωση του 2ου ορόφου και η δημιουργία νέου ΤΑΕΠ στο Γ.Ν Λάρνακας καθώς και η ολοκλήρωση της Α Φάσης του Νοσοκομείου Αθαλάσσας. Επιπρόσθετα συνέχισε, δαπανήθηκαν πέραν των 70 εκ. ευρώ για την αγορά σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, όπως είναι οι αξονικοί και μαγνητικοί τομογράφοι, ρομποτικό σύστημα , αγγειογράφος και άλλος εξοπλισμός όπου καθιστούν τα Δημόσια Νοσηλευτήρια ανταγωνιστικά με τον ιδιωτικό τομέα. Πρόσθεσε πως για τα έτη 2025- 2027, η υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος ύψους 182 εκ. ευρώ, αποτελεί ένα από τους βασικότερους στόχους του Οργανισμού, με σκοπό, όπως είπε, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υφιστάμενων Νοσηλευτηρίων του σε επίπεδο υποδομών και εγκαταστάσεων ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστικότητα του σε περιβάλλον ΓεΣΥ.

Παράλληλα ο κ. Καλλής ανέφερε πως για την τριετά προϋπολογίζονται δαπάνες ύψους 114 εκ. ευρώ , οι οποίες αφορούν την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό ιατρικού, μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, Σχετικά με τα σημερινά εγκαίνια του νέου ορόφου που είναι αφιερωμένος στη « Μητέρα και το Παιδί» ο κ. Καλλής ανέφερε πως το έργο αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση του στρατηγικού τους στόχου να προσφέρουνε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας σε σύγχρονές και ασφαλείς εγκαταστάσεις σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

Πρόκειται , όπως είπε, για ένα έργο που συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό , εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Είπε ακόμη πως πίσω από κάθε έργο που υλοποιούνε βρίσκονται οι άνθρωποι του ΟΚΥπΥ, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι μαίες, οι τεχνικοί και το διοικητικό προσωπικό, που εργάζονται με αφοσίωση προσήλωση και επαγγελματισμό. Σε όλους αυτούς οφείλουμε σημείωσε, ένα μεγάλο « ευχαριστώ», λέγοντας πως χάρη στη δική τους καθημερινή προσπάθεια, τα Νοσηλευτήρια εξελίσσονται και ενδυναμώνονται.

Επεσήμανε τέλος πως η αναβάθμιση των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, αποτελεί για τον ΟΚΥπΥ μια διαρκή και αδιαπραγμάτευτη δέσμευση σημειώνοντας πως ως Δ.Σ. παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι, σ’ αυτήν , με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας,και πάνω απ’ όλα το συμφέρον του πολίτη.