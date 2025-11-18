ΕΤΑΠ Πάφου: Ενισχυμένος προϋπολογισμός και Σχέδιο Δράσης για το 2026

Ενισχυμένος είναι ο προυπολογισμός και το Σχέδιο Δράσης της ΕΤΑΠ για το 2026, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, δίδοντας έμφαση στους πυλώνες αναβάθμισης των εμπειριών, τεχνολογίας και προβολής.

Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, πραγματοποιήθηκε προχθές η τακτική συνεδρία του Δ.Σ της ΕΤΑΠ Πάφου, η οποία ήταν πολύ σημαντική αφού μεταξύ άλλων θεμάτων εξέτασε την έγκριση του προϋπολογισμού και του Σχεδίου Δράσης για το 2026, καθώς και σωρεία θεμάτων και πρωτοβουλιών συνυφασμένες με την γενικότερη στρατηγική της τουριστικής Πάφου.

Στο Σχέδιο Δράσης 2026, έμφαση συνεχίζεται να δίδεται στην αναβάθμιση του προϊόντος και των εμπειριών που προσφέρονται σε ολόκληρη την επαρχία, στην ψηφιοποίηση πληροφόρησης και χρήση νέων τεχνολογιών και βεβαιότατα στην εντατική εκστρατεία και δημόσιες σχέσεις εντός και εκτός Κύπρου για την προώθηση του προορισμού (Επαρχία Πάφου).

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων εξετάσθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα πιο κάτω, όπως παρουσίαση και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2026 ο οποίος ανέρχεται περίπου στις €600,000. Παρουσίαση και έγκριση Σχεδίου Δράσης 2026 το οποίο περιλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες για ολόκληρη την επαρχία.

Παρουσίαση και έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2024. Επαναδιορισμός εξωτερικών ελεγκτών, διάφορα ενημερωτικά και τρέχοντα θέματα, καθώς και ενημέρωση για χρηματοδοτικά προγράμματα, που ήδη συμμετέχει η ΕΤΑΠ.

Επίσης αποφασίσθηκε ότι εντός των επόμενων εβδομάδων θα διοργανωθεί ευρεία συνάντηση φορέων και οργανώσεων για επανεξέταση του σημαντικού θέματος της εποχικότητας, καταλήγει η ανακοίνωση.