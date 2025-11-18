Σαφάρι ΚΕΒΕ στην Κίνα για επιχειρηματικές επενδύσεις

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) ολοκλήρωσε με επιτυχία την επιχειρηματική του αποστολή στο Πεκίνο, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2025, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Κύπρου ως στρατηγικής γέφυρας μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αποστολή ξεκίνησε με επίσημο δείπνο υποδοχής, που έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν άτυπες επαφές και να προετοιμαστούν για το 2ο Οικονομικό Φόρουμ Ανάπτυξης “Belt and Road”.

Το Φόρουμ πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Pan Pacific στο Πεκίνο και συνδιοργανώθηκε από το ΚΕΒΕ και την Επιτροπή Διεθνών Ανταλλαγών της China Association of Trade in Services (CATIS), με θέμα «Η Τεχνολογία Οδηγεί την Ανάπτυξη, η Συνεργασία Δημιουργεί το Μέλλον».

Η εκδήλωση συγκέντρωσε ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους, επιχειρηματίες και ειδικούς από τις δύο χώρες, ενώ συμμετείχαν συνολικά 123 κινεζικές εταιρείες, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον για διεύρυνση της συνεργασίας με την Κύπρο ως ευρωπαϊκό επιχειρηματικό κόμβο. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε τομείς όπως η πληροφορική, η τεχνητή νοημοσύνη, η ιατρική τεχνολογία, οι υπηρεσίες και η ναυτιλία.

Την Κύπρο εκπροσώπησαν η Πρέσβειρα κ. Κούλα Σοφιανού, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης και ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Σταύρος Σταύρου, οι οποίοι ανέδειξαν τη στρατηγική θέση και τα πλεονεκτήματα της Κύπρου ως πύλης εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η κ. Amanda Huang, συντονίστρια του Φόρουμ, τόνισε τη σημασία δημιουργίας μιας πρακτικής γέφυρας συνεργασίας μεταξύ Κύπρου, Κίνας και Ευρώπης σε τεχνολογία και υγεία. Από την κινεζική πλευρά, ο κ. Yu Guodong παρουσίασε τις νέες πολιτικές που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος για ξένες επενδύσεις, ενώ ο κ. Wu Wensheng αναφέρθηκε στον ρόλο της Κύπρου ως στρατηγικού εταίρου για κινεζικές εταιρείες που επιδιώκουν πρόσβαση στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ πραγματοποιήθηκαν εταιρικές παρουσιάσεις από κυπριακές και διεθνείς εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι KITESERVE, The Grey Arrow, Tekserv, Columbia Shipmanagement, Prevention at Sea και Leptos Estates.

Όπως σημειώνεται, οι παρουσιάσεις ανέδειξαν την τεχνογνωσία και τη δυναμική των κυπριακών επιχειρήσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για συγκεκριμένες συνεργασίες. Το απόγευμα ακολούθησαν στοχευμένες κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B), οι οποίες επέτρεψαν σε εταιρείες των δύο χωρών να συζητήσουν πρακτικές ευκαιρίες, να εξετάσουν επενδυτικές δυνατότητες και να διαμορφώσουν τα πρώτα βήματα για μελλοντικές συνεργασίες.

Κατά τις επόμενες ημέρες, από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου, η κυπριακή αντιπροσωπεία πραγματοποίησε σειρά τεχνικών επισκέψεων σε σημαντικές κινεζικές εταιρείες και οργανισμούς όπως η Minsheng Bank, η iSoftStone, η Bopin Biopharma, η National Traditional Chinese Medicine Master Hall και η Bamboocloud.

Οι επισκέψεις επικεντρώθηκαν σε τομείς όπως οι έξυπνες τραπεζικές λύσεις, η ψηφιακή τεχνολογία, η βιοϊατρική έρευνα, η παραδοσιακή κινεζική ιατρική και η κυβερνοασφάλεια, προσφέροντας πολύτιμες ευκαιρίες για διερεύνηση κοινών έργων. Επιπλέον, ο κ. Σταύρου είχε επίσημες συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα της CATIS και το China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), όπου συμφωνήθηκαν βήματα για ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών, καθώς και η προώθηση ενός Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ ΚΕΒΕ και CATIS.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής, οι εκπρόσωποι των δύο χωρών είχαν σε βάθος συζητήσεις για προοπτικές συνεργασίας σε κοινή έρευνα και ανάπτυξη, τεχνολογική μεταφορά, πιλοτικά έργα και στρατηγικές επενδύσεις. Η αμοιβαία βούληση για υλοποίηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών ήταν εμφανής, τονίζεται, με όλες τις πλευρές να εκφράζουν επιθυμία όπως οι επαφές που δημιουργήθηκαν στο Πεκίνο εξελιχθούν σε απτά και αμοιβαία επωφελή έργα.

Με την ολοκλήρωση της αποστολής, επισημαίνεται, το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις συμμετέχουσες κυπριακές και κινεζικές εταιρείες, καθώς και με τους θεσμικούς εταίρους, με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών που προέκυψαν και την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ Κύπρου και Κίνας μέσα από νέες επενδύσεις, συνεργασίες και κοινές πρωτοβουλίες.