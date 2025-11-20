Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Τάλα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

 Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15:50, εκδηλώθηκε πυρκαγιά εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Τάλας.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:30 αφού έκαψε έκταση πέντε δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 3 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα και 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα. 

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

