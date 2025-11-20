Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τουρκία: Ψηφίζει για επίσκεψη κοινοβουλευτικής επιτροπής στον Οτσαλάν

Τα κόμματα φαίνονται διχασμένα με το ΑΚΡ να είναι «θετικό», αλλά υπάρχει διχογνωμία στο CHP.

Το AKP δηλώνει ότι θα ψηφίσει αύριο υπέρ ενδεχόμενης κοινοβουλευτικής επίσκεψης στο Ιμραλί, όπου βρίσκεται έγκλειστος ο ηγέτης του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Αμπντουλάχ Γκιουλέρ, ο οποίος ανέφερε ότι το πρόσωπο που θα μεταβεί «θα αξιολογηθεί».

Νωρίτερα, ο Γκιουλέρ είχε συνάντηση 40 λεπτών με στελέχη του ακροδεξιού MHP, ενώ το κόμμα υποστηρίζει ότι η απόφαση στην Επιτροπή μπορεί να ληφθεί με απλή πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τη Χουριέτ, η αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής είναι κρίσιμη, καθώς για την έγκριση επίσκεψης απαιτούνται 31 ψήφοι (3/5). Αν εγκριθεί, θα συσταθεί υποεπιτροπή 5–7 μελών για μετάβαση στο νησί.

Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP επικρατεί διχογνωμία: σε εσωτερική ψηφοφορία, 4 Βουλευτές τάχθηκαν υπέρ και 7 κατά, με τους διαφωνούντες να προειδοποιούν πως η επίσκεψη μπορεί να αναβαθμίσει τον Οτσαλάν σε «πολιτική φιγούρα».

Το MHP πιέζει για άμεση επίσκεψη και εξετάζει το ενδεχόμενο αυτόνομης αίτησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως απόφασης της Επιτροπής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

