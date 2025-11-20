Τουρκία: Ψηφίζει για επίσκεψη κοινοβουλευτικής επιτροπής στον Οτσαλάν

Το AKP δηλώνει ότι θα ψηφίσει αύριο υπέρ ενδεχόμενης κοινοβουλευτικής επίσκεψης στο Ιμραλί, όπου βρίσκεται έγκλειστος ο ηγέτης του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Αμπντουλάχ Γκιουλέρ, ο οποίος ανέφερε ότι το πρόσωπο που θα μεταβεί «θα αξιολογηθεί».

Νωρίτερα, ο Γκιουλέρ είχε συνάντηση 40 λεπτών με στελέχη του ακροδεξιού MHP, ενώ το κόμμα υποστηρίζει ότι η απόφαση στην Επιτροπή μπορεί να ληφθεί με απλή πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τη Χουριέτ, η αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής είναι κρίσιμη, καθώς για την έγκριση επίσκεψης απαιτούνται 31 ψήφοι (3/5). Αν εγκριθεί, θα συσταθεί υποεπιτροπή 5–7 μελών για μετάβαση στο νησί.

Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP επικρατεί διχογνωμία: σε εσωτερική ψηφοφορία, 4 Βουλευτές τάχθηκαν υπέρ και 7 κατά, με τους διαφωνούντες να προειδοποιούν πως η επίσκεψη μπορεί να αναβαθμίσει τον Οτσαλάν σε «πολιτική φιγούρα».

Το MHP πιέζει για άμεση επίσκεψη και εξετάζει το ενδεχόμενο αυτόνομης αίτησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως απόφασης της Επιτροπής.

Πηγή: ΚΥΠΕ