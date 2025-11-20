Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Συνελήφθη 32χρονος μετά από καταδίωξη - Έγινε ρίψη πυροβολισμών και τράκαρε περιπολικό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Ο 32χρονος «συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα» που διέπραξε, ενώ το όχημα με το οποίο διακινούνταν είχε «δηλωθεί ως κλοπιμαίο» στην επαρχία Λεμεσού.

Άντρας ηλικίας 32 ετών, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για διερευνώμενη υπόθεση ληστείας, εντοπίστηκε νωρίτερα από περίπολα της Αστυνομίας να κινείται με το όχημά του στην περιοχή Μεσόγης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, του έγινε «σήμα να σταματήσει», ωστόσο δεν υπάκουσε και συνέχισε να οδηγεί «αλόγιστα και επικίνδυνα» για να αποφύγει τη σύλληψη. Το όχημά του συγκρούστηκε με περιπολικό, προσέκρουσε σε πεζοδρόμιο και ακινητοποιήθηκε. Ο 32χρονος εγκατέλειψε το όχημα και τράπηκε σε φυγή πεζός, με τους αστυνομικούς να τον καταδιώκουν, πραγματοποιώντας και «προειδοποιητικούς πυροβολισμούς».

Τελικά, ο άντρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Πάφου. Το όχημα με το οποίο κινούνταν είχε προηγουμένως δηλωθεί ως κλοπιμαίο στην επαρχία Λεμεσού.

Tags

ΠΑΦΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΚαταζητούμενοςΚΑΤΑΔΙΩΞΗΣΥΛΛΗΨΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα