Συνελήφθη 32χρονος μετά από καταδίωξη - Έγινε ρίψη πυροβολισμών και τράκαρε περιπολικό

Άντρας ηλικίας 32 ετών, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για διερευνώμενη υπόθεση ληστείας, εντοπίστηκε νωρίτερα από περίπολα της Αστυνομίας να κινείται με το όχημά του στην περιοχή Μεσόγης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, του έγινε «σήμα να σταματήσει», ωστόσο δεν υπάκουσε και συνέχισε να οδηγεί «αλόγιστα και επικίνδυνα» για να αποφύγει τη σύλληψη. Το όχημά του συγκρούστηκε με περιπολικό, προσέκρουσε σε πεζοδρόμιο και ακινητοποιήθηκε. Ο 32χρονος εγκατέλειψε το όχημα και τράπηκε σε φυγή πεζός, με τους αστυνομικούς να τον καταδιώκουν, πραγματοποιώντας και «προειδοποιητικούς πυροβολισμούς».

Τελικά, ο άντρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Πάφου. Το όχημα με το οποίο κινούνταν είχε προηγουμένως δηλωθεί ως κλοπιμαίο στην επαρχία Λεμεσού.