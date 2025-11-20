Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Με αμελητέα πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Πέμπτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 280,65 μονάδες με ζημιές 0,03%

Με αμελητέα πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Πέμπτη. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 280,65 μονάδες με ζημιές 0,03%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 170,20 μονάδες με πτώση 0,04%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 714.643,15 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε άνοδο 0,07%, όπως και τα Ξενοδοχεία με 0,97% και οι Επενδυτικές με 0,17% ενώ η Εναλλακτική είχε πτώση 0,26%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο 491.181,34 ευρώ (τιμή κλεισίματος 8,060 ευρώ - αμετάβλητη), ακολουθούμενη από την μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 59.860,36 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,610 ευρώ - άνοδος 0,31%), της Atlantic Insurance με όγκο 46.800,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,400 ευρώ - αμετάβλητη), της Net Info Plc με όγκο 42.000,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,150 ευρώ - αμετάβλητη) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο 31.806,14 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,460 ευρώ - άνοδος 0,45%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 5 χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 204.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα