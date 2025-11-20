Με αμελητέα πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Πέμπτη. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 280,65 μονάδες με ζημιές 0,03%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 170,20 μονάδες με πτώση 0,04%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 714.643,15 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε άνοδο 0,07%, όπως και τα Ξενοδοχεία με 0,97% και οι Επενδυτικές με 0,17% ενώ η Εναλλακτική είχε πτώση 0,26%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο 491.181,34 ευρώ (τιμή κλεισίματος 8,060 ευρώ - αμετάβλητη), ακολουθούμενη από την μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 59.860,36 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,610 ευρώ - άνοδος 0,31%), της Atlantic Insurance με όγκο 46.800,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,400 ευρώ - αμετάβλητη), της Net Info Plc με όγκο 42.000,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,150 ευρώ - αμετάβλητη) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο 31.806,14 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,460 ευρώ - άνοδος 0,45%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 5 χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 204.

Πηγή: ΚΥΠΕ