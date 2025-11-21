Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στολισμός Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου γέμισε σήμερα χαμόγελα, ζεστασιά και χριστουγεννιάτικη μαγεία, καθώς ο Δήμος Πάφου είχε τη χαρά να υποδεχθεί τα παιδιά από το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας «Ζέτα Αιμιλιανίδου».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου, με ενθουσιασμό, δημιουργικότητα και αστείρευτη παιδική ενέργεια, τα παιδιά, μαζί με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, συμμετείχαν στον στολισμό του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Δημαρχείου.

Όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, στόλισαν το Δέντρο, προσδίδοντας στον χώρο μια μοναδική γιορτινή ατμόσφαιρα.

Τα πολύχρωμα στολίδια και η ζωντάνια των παιδιών μετέδωσαν το πνεύμα των Χριστουγέννων, πλημμυρίζοντας το Μέγαρο με αισιοδοξία και χαρά, καταλήγει η ανακοίνωση.

