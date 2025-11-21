Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την δεντροφύτευση στην Λάρνακα - ΠΣΕ: «Ξεπλένει την γενοκτονία»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) χαρακτηρίζει την ενέργεια «τραγική» και «υστερόβουλη», υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τέτοιες εκδηλώσεις εν μέσω συνεχών παραβιάσεων της εκεχειρίας και θανάτων δεκάδων Παλαιστινίων αμάχων.

Αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η πρωτοβουλία της κοινότητας των Ισραηλινών στη Λάρνακα να φυτέψει δέντρα προς τιμήν της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΣΕ τονίζει ότι η καταστροφή χιλιάδων ελαιόδεντρων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό αποτελεί «πράξη τρομοκρατίας» και συνεχιζόμενο έγκλημα, στερώντας βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης από τους Παλαιστίνιους.

Η δενδροφύτευση στη Λάρνακα, καταλήγει το ΠΣΕ, «δεν έχει περιβαλλοντικό ή άλλο ουσιαστικό περιεχόμενο, αλλά λειτουργεί ως προσπάθεια ξεπλύματος γενοκτονίας». Η κοινή γνώμη καλείται σε εγρήγορση για τέτοιες ενέργειες «σιωνιστικών οργανώσεων στην Κύπρο», όπως αναφέρεται.

