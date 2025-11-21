Έφορος Φορολογίας: «Οι ξένες εξαγορές κυπριακών επιχειρήσεων απειλούν τον ανταγωνισμό»

Ανησυχία εξέφρασε ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών την Παρασκευή για το φαινόμενο εξαγοράς επιχειρήσεων στην Κύπρο από εταιρείες ξένων συμφερόντων και funds. Είπε, μάλιστα, ότι θα πρέπει να υπάρξει προβληματισμός για το γεγονός ότι ξενοδοχεία, πανεπιστήμια και νοσοκομεία εξαγοράζονται από ξένους επιχειρηματικούς ομίλους.

Το ζήτημα ήγειρε ο κ. Μαρκίδης ενώπιον της Επιτροπής, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την φορολογική μεταρρύθμιση, κατά την οποία εξήγησε ότι χρειάστηκε να θεσπιστούν πιο αυστηρές αντικαταχρηστικές πρόνοιες. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι, επειδή με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου μειώνεται η φορολογία σε κυπριακών συμφερόντων επιχειρήσεις, δεν μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο τα αντικαταχρηστικά μέτρα.

Ο κ. Μαρκίδης επεσήμανε ότι το φορολογικό σύστημα ως έχει σήμερα προσελκύει ξένες επενδύσεις, αλλά την ίδια ώρα δίνει την ευχέρεια να εξαγοράζονται κυπριακές επιχειρήσεις, δημιουργώντας και δύσκολες συνθήκες στον ανταγωνισμό. «Αυτό που προσπαθήσαμε είναι να διορθώσουμε αυτό το στοιχείο», σημείωσε.

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών, ο οποίος διατύπωσε διαφωνίες για τις αλλαγές αυτές, ανέφερε ότι αυτές οι τροποποιήσεις, καθώς και η αύξηση του φορολογικού συντελεστή για επιχειρήσεις από το 12,5% στο 15% είναι τα κύρια προβλήματα που αναγνωρίζει στο νομοσχέδιο.

Με τη θέση του ΣΕΛΚ εξέφρασαν σύμφωνη γνώμη και οι ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΚΝΕ και Σύνδεσμος Τραπεζών.

Βουλευτές ζήτησαν διευκρινίσεις για φοροαπαλλαγές κατόπιν εισφορών σε πολιτιστικά ιδρύματα

Επιφυλάξεις εκφράστηκαν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών αναφορικά με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου για φοροαπαλλαγές λόγω εισφορών σε πολιτιστικά ιδρύματα, ενώ ζητήθηκαν και διευκρινίσεις ως προς τον ορισμό των πολιτιστικών ιδρυμάτων στα άρθρα του νομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς, επεσήμανε ότι μπορούν να προκύψουν διαφορετικές ερμηνείες για την αναφορά του νομοσχεδίου σε πολιτιστικά ιδρύματα που έχουν έγκριση από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, καθώς σε άλλο σημείο του κειμένου αναφέρονται ονομαστικά τα ιδρύματα.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού δεν εγκρίνει τη λειτουργία ιδρυμάτων, καθώς υπάρχει το νομικό πλαίσιο για την ίδρυση σωματείων για τον σκοπό αυτό και ότι το Υφυπουργείο ενδεχομένως να τηρεί κατάλογο με τα σωματεία που λαμβάνουν κάποια χορηγία από αυτό.

Εξάλλου, λειτουργός του Γραφείου της Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων σημείωσε ότι θα πρέπει να αποκλείονται από τις πρόνοιες αυτές τα ιδρύματα που μπορεί να θεωρηθούν επιχειρήσεις, όσα δηλαδή μπορεί να διαθέτουν προϊόντα προς πώληση.

Κατόπιν των επισημάνσεων που έγιναν, ο Έφορος Φορολογίας σχολίασε ότι πιθανόν να ήταν σοφό να υπάρξει ρύθμιση με οροφή στα ποσό της δωρεάς σε πολιτιστικά ιδρύματα, που μπορεί να εκπίπτει της φορολογίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ