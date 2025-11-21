Πτώση κατέγραψε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε ζημιές σε ποσοστό 0,73%, κλείνοντας στις 278,59 μονάδες.

Το Χρηματιστήριο κατέγραψε εβδομαδιαίες ζημιές 1,30%.

Επίσης, ζημιές 0,74% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 168,94 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €472.645,30.

Ζημιές κατέγραψαν όλοι σχεδόν οι επιμέρους δείκτες του χρηματιστηρίου, πλην του δείκτη των Ξενοδοχείων ο οποίος δεν κατέγραψε μεταβολή.

Ο δείκτης της Κύριας Αγοράς παρουσίασε κέρδη σε ποσοστό 1,05%, ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,32% και ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,22%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €282.384,20 (πτώση 1,24% – τιμή κλεισίματος €7,96).

Ακολούθησαν οι μετοχές της Δήμητρα Επενδυτική με €49.816,17 (πτώση 0,31% – τιμή κλεισίματος €1,60), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €44.482,60 (πτώση 0,78% – τιμή κλεισίματος €1,27), της Logicom με €34.687,30 (πτώση 1,62% – τιμή κλεισίματος €3,64) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €24.421,40 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €4,46).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης 3 κινήθηκαν ανοδικά, 7 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 162.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει με βάση τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 58 (1) του Νόμου του ΧΑΚ, ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή στην Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, των Συμμετοχικών Μετοχών (Participating Shares) Τάξης Γ του υπο-κεφαλαίου CYTC 2 της εταιρείας CYTC Capital Assets RAIF V.C.I.C. PLC (Καταχωρισμένος Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων – ΚΟΕΕ). Ο κωδικός ISIN των εν λόγω μετοχών είναι CYF000003592.

Η εισαγωγή των πιο πάνω μετοχών θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ