Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

ΕΒΕΠ: Έναρξη της 2ης περιόδου (2025–2026) πιλοτικής εφαρμογής του έργου Olive Oil Med Net

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου (ΕΒΕΠ) συνεχίζει δυναμικά τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό έργο Olive Oil Med Net, το οποίο δημιουργεί ένα Μεσογειακό Δίκτυο για την αυθεντικότητα και τη βιωσιμότητα του ελαιολάδου , σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΒΕ Πάφου.

Στο πλαίσιο του έργου, όπως αναφέρεται, υλοποιούνται δύο σημαντικές καινοτόμες πιλοτικές δράσεις η πιστοποίηση αυθεντικότητας των τοπικών εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων και η εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών και βιώσιμων τεχνολογικών λύσεων σε ελαιώνες & ελαιοτριβεία.

Με την έναρξη της νέας περιόδου συγκομιδής 2025–2026, το ΕΒΕ Πάφου προσκαλεί τους τοπικούς παραγωγούς και ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων να συμμετάσχουν ενεργά στη 2η περίοδο πιλοτικών παρεμβάσεων.

Στόχος προστίθεται στην ανακοίνωση, είναι η αναβάθμιση της ποιότητας, η ενίσχυση της βιωσιμότητας και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παφίτικου ελαιολάδου.

Το ΕΒΕΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους για περισσότερες πληροφορίες, να ενημερώνονται από τα επίσημα μέσα δικτύωσης Επιμελητηρίου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα