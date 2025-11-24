ΕΒΕΠ: Έναρξη της 2ης περιόδου (2025–2026) πιλοτικής εφαρμογής του έργου Olive Oil Med Net

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου (ΕΒΕΠ) συνεχίζει δυναμικά τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό έργο Olive Oil Med Net, το οποίο δημιουργεί ένα Μεσογειακό Δίκτυο για την αυθεντικότητα και τη βιωσιμότητα του ελαιολάδου , σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΒΕ Πάφου.

Στο πλαίσιο του έργου, όπως αναφέρεται, υλοποιούνται δύο σημαντικές καινοτόμες πιλοτικές δράσεις η πιστοποίηση αυθεντικότητας των τοπικών εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων και η εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών και βιώσιμων τεχνολογικών λύσεων σε ελαιώνες & ελαιοτριβεία.

Με την έναρξη της νέας περιόδου συγκομιδής 2025–2026, το ΕΒΕ Πάφου προσκαλεί τους τοπικούς παραγωγούς και ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων να συμμετάσχουν ενεργά στη 2η περίοδο πιλοτικών παρεμβάσεων.

Στόχος προστίθεται στην ανακοίνωση, είναι η αναβάθμιση της ποιότητας, η ενίσχυση της βιωσιμότητας και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παφίτικου ελαιολάδου.

Το ΕΒΕΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους για περισσότερες πληροφορίες, να ενημερώνονται από τα επίσημα μέσα δικτύωσης Επιμελητηρίου.