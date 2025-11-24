Πρώτη συνεδρία επιτροπής για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού

Πραγματοποιείται σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας η πρώτη συνεδρία της επιτροπής για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.

Στην Επιτροπή, εκτός από εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των συντεχνιών και των εργοδοτικών οργανώσεων.

Όπως ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, τέλος Δεκεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί το διάταγμα για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού για το 2026.

Σημείωσε ότι για τη βελτίωση του εθνικού κατώτατου μισθού, προβλέπεται η αναπροσαρμογή του εθνικού διατάγματος σε δύο φάσεις, τώρα τον Δεκέμβριο για να τεθεί σε ισχύ το 2026 και τον Δεκέμβριο του 2027 για να τεθεί σε ισχύ από τον 1/2028.

«Ο κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμοστεί και θα βελτιωθεί ουσιαστικά δύο φορές», ανέφερε.

