Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Πρώτη συνεδρία επιτροπής για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στην Επιτροπή, εκτός από εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των συντεχνιών και των εργοδοτικών οργανώσεων

Πραγματοποιείται σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας η πρώτη συνεδρία της επιτροπής για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. 

Στην Επιτροπή, εκτός από εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των συντεχνιών και των εργοδοτικών οργανώσεων. 

Όπως ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, τέλος Δεκεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί το διάταγμα για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού για το 2026.

Σημείωσε ότι για τη βελτίωση του εθνικού κατώτατου μισθού, προβλέπεται η αναπροσαρμογή του εθνικού διατάγματος σε δύο φάσεις, τώρα τον Δεκέμβριο για να τεθεί σε ισχύ το 2026 και τον Δεκέμβριο του 2027 για να τεθεί σε ισχύ από τον 1/2028.

«Ο κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμοστεί και θα βελτιωθεί ουσιαστικά δύο φορές», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΜισθοίΥπουργείο ΕργασίαςεργασίαΜΙΣΘΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα