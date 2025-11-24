Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης μετοχών Τοξότης Επενδύσεις, A. Tsokkos Hotels , Dome Investments

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Αναστολή από την 1 η Δεκεμβρίου 2025, μέχρι τη συμμόρφωση τους και το αργότερο μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2026, εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών Τοξότης Επενδύσεις, A. Tsokkos Hotels και Dome Investments.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών αυτών στο ΧΑΚ από την 1 η Δεκεμβρίου 2025, μέχρι τη συμμόρφωση τους και το αργότερο μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2026, εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.

Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, καθότι οι εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της ακόλουθης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης:

(i)  Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ 

-της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2023,

- της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2024,

- της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024

 - της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2025,

(ii) A. Tsokkos Hotels Public Ltd και Dome Investments Public Company Ltd

 - των Ετήσιων Οικονομικών τους Εκθέσεων για το έτος που έληξε στις 31/12/2024

- των Εξαμηνιαίων Οικονομικών τους Εκθέσεων για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2025,

 

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

