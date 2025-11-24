Σε ετοιμότητα ο IDF για ενδεχόμενη απάντηση Χεζμπολάχ

O ισραηλινός στρατός (IDF) ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας άσκηση στα σύνορα με το Λίβανο και τη Συρία προκειμένου να διαπιστώσει την ετοιμότητα του στρατεύματος σε σειρά σεναρίων, αρχής γενομένης με εκείνο των «αιφνιδίων γεγονότων» στην περιοχή.

Η πολυήμερη, κατά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, άσκηση δεν είχε ανακοινωθεί και το γεγονός ότι ξεκίνησε την επομένη της εξόντωσης στο Λίβανο του δεύτερου τη τάξει της Χεζμπολάχ και στρατιωτικού της ηγέτη Χάιθαμ Αλί Ταμπάτμπαϊ προκάλεσε, όπως αναμενόταν, συνειρμούς. Ο IDF ανέφερε ότι η άσκηση ήταν προγραμματισμένη, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν ήταν προγραμματισμένη με δεδομένη την επιχείρηση του Ισραήλ εναντίον του Ταμπάτμπαϊ.

Ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο IDF προετοιμάζεται για μια ενδεχόμενη απάντηση της Χεζμπολάχ, ωστόσο, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις αλλά και η απουσία αλλαγής στις οδηγίες του Εσωτερικού Μετώπου προς τους πολίτες του Ισραήλ δείχνουν, πάντα κατά τα ισραηλινά ΜΜΕ, ότι δεν αναμένεται κάτι τέτοιο εντός των επομένων ωρών τουλάχιστον.

Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη - από το Κανάλι 12 του Ισραήλ - μιας μη χρονολογημένης συνομιλίας του πρώην αρχηγού του IDF Χέρτζι Χαλέβι με οικογένειες θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στην οποία εξηγεί γιατί και πώς ο στρατός και ολόκληρο το αμυντικό οικοδόμημα είχε ξεγελαστεί από τη Χαμάς για χρόνια.

Εξήγησε με ειλικρίνεια ότι η τρομοκρατική οργάνωση εξαπάτησε με επιτυχία το Ισραήλ για χρόνια ενώ μίλησε για τις προειδοποιήσεις που δεν εισακούστηκαν και προηγήθηκαν της επίθεσης, τις παρερμηνείες στο εσωτερικό των υπηρεσιών πληροφοριών και της στρατιωτικής δομής του Ισραήλ αλλά και το αίσθημα προσωπικής ευθύνης για τις αποτυχίες που κουβαλά μαζί του έκτοτε.

«Ήταν λάθος να αφήσουμε τη Χαμάς να διοικήσει τη Γάζα», ακούγεται να λέει στη συνομιλία ο Χαλέβι, εξηγώντας ότι η πολιτική που επέτρεπε στην Χαμάς να διαχειρίζεται την πολιτική ζωή στη Λωρίδα και να λαμβάνει χρηματοδότηση από το εξωτερικό - μια πολιτική που εφαρμόστηκε από διαδοχικές κυβερνήσεις - ήταν μια λανθασμένη εκτίμηση.

Πάντως ο αρχηγός του IDF Εγιάλ Ζαμίρ, άρχισε από εχθές να απολύει αλλά και να υποχρεώνει σε πρόωρη αφυπηρέτηση ανώτερους αξιωματικούς του Στρατού οι οποίοι κατείχαν θέσεις κλειδιά την 7η Οκτωβρίου. Η κίνηση ακολουθεί την ολοκλήρωση έρευνας από ad hoc εξωτερική επιτροπή την οποία διόρισε ο Ζαμίρ για να εξετάσει το τι είχε συμβεί και η οποία κατέληξε σε μια έκθεση - καταπέλτη για τα κενά και τις παραλείψεις. Ωστόσο ο έκθεση Τούργκεμαν, όπως είναι γνωστή, απορρίπτεται από πολλούς αξιωματικούς οι οποίοι αξιώνουν επίσημη έρευνα του κράτους και κατηγορούν τον Ζαμίρ για επιλεκτική στοχοποίησή τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ