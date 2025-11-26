Παραχώρηση κρατικής χορηγίας στον Δ.Ιεροκηπίας για τη δημιουργία Κέντρου Φροντίδας Παιδιών στα Κονιά

Προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία Κέντρου Φροντίδας Παιδιών στα Κονιά με την παραχώρηση κρατικής χορηγίας στον Δήμο Ιεροκηπίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Ιεροκηπίας, υπεγράφη στις 25 Νοεμβρίου 2025, μεταξύ των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και του Δήμου Ιεροκηπίας, συμφωνία για την παραχώρηση κρατικής χορηγίας ύψους €500.000 για τη δημιουργία Κέντρου Φροντίδας Παιδιών στα Κονιά.

Το έργο υλοποιείται μέσω του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας, στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021 – 2026.

Το έργο αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2025 και θα ολοκληρωθεί σε είκοσι δύο εβδομάδες, καταλήγει η ανακοίνωση.