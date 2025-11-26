Πρώτη αντίδραση Κρεμλίνου στο αμερικανικό σχέδιο για Ουκρανία: «Υπάρχουν ορισμένα θετικά σημεία»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Παραχώρηση κρατικής χορηγίας στον Δ.Ιεροκηπίας για τη δημιουργία Κέντρου Φροντίδας Παιδιών στα Κονιά

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία Κέντρου Φροντίδας Παιδιών στα Κονιά με την παραχώρηση κρατικής χορηγίας στον Δήμο Ιεροκηπίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Ιεροκηπίας, υπεγράφη στις 25 Νοεμβρίου 2025, μεταξύ των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και του Δήμου Ιεροκηπίας, συμφωνία για την παραχώρηση κρατικής χορηγίας ύψους €500.000 για τη δημιουργία Κέντρου Φροντίδας Παιδιών στα Κονιά.

Το έργο υλοποιείται μέσω του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας, στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021 – 2026.

Το έργο αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2025 και θα ολοκληρωθεί σε είκοσι δύο εβδομάδες, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα