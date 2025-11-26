Ο Σάββας Αγγελίδης σπάει τη σιωπή του: Δεν υλοποίησα τις προθέσεις μου περί παραίτησης

Επιχειρεί να διαψεύσει τις πληροφορίες ότι υπέβαλε παραίτηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με γραπτή δήλωση του ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, ωστόσο παραδέχεται ότι έκανε σκέψεις ή είχε πρόθεση να παραιτηθεί αλλά δεν το έπραξε λόγω της αντίδρασης των συνεργατών του και ατόμων που σέβεται.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, ο κ. Αγγελίδης, απαντά, επίσης, και για τις καταγγελίες που ερευνώνται εναντίον του από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, λέγοντας συγκεκριμένα:

«Δεν μου επιτρέπεται να προβώ σε δημόσιο σχολιασμό τόσο για το θέμα της καθυστέρησης όσο και για πιο σοβαρά ζητήματα που εγείρονται επί της διαδικασίας και επί της ουσίας των καταγγελιών που με αφορούν και εκκρεμούν εδώ και χρόνια ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς, λόγω του ότι είμαι άμεσα επηρεαζόμενο πρόσωπο και λόγω της αυτοσυγκράτησης που θεσμικά μου επιβάλλετα».

Για τη διαφθορά στην Αστυνομία, ο κ. Αγγελίδης, τόνισε ότι «ουδέποτε εξέφρασε τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία και ότι αυτό θα αποτελούσε ποτέ λόγο για παραίτησή του, όπως εσφαλμένα παρουσιάζεται».

Αυτούσια η δήλωση του Σάββα Αγγελίδη

Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες αναφορικά με το πρόσωπό μου, κρίνω σκόπιμο να ξεκαθαρίσω ότι ουδέποτε υπέβαλα παραίτηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Πολλές φορές εξέφρασα προβληματισμούς για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο θεσμός που υπηρετώ και το γεγονός ότι δεν υλοποίησα τις σκέψεις μου ή τις προθέσεις μου περί παραίτησης, οφείλεται στην αντίδραση και στις ανησυχίες των συνεργατών μου στη Νομική Υπηρεσία για τη συλλογική μας ευθύνη έναντι του δημοσίου συμφέροντος και του τόπου, αλλά και στους προβληματισμούς που μου έθεσαν άτομα που τυγχάνουν του σεβασμού μου.

Ευθαρσώς αναφέρω ότι στο παρελθόν αξιολογήθηκαν πληροφορίες για απειλές που αφορούσαν εμένα και μέλη της οικογένειάς μου και υπήρξε ανάλογη διαχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Δεν έχω ποτέ θέσει ζήτημα αποχώρησής μου από τη Νομική Υπηρεσία γι’ αυτό τον λόγο. Συνάμα κάνω έκκληση όπως υπάρξει σεβασμός από όλους γι’ αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα.

Παράλληλα, ουδέποτε εξέφρασα τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία και ότι αυτό θα αποτελούσε ποτέ λόγο για παραίτησή μου, όπως εσφαλμένα παρουσιάζεται.

Δεν μου επιτρέπεται να προβώ σε δημόσιο σχολιασμό τόσο για το θέμα της καθυστέρησης όσο και για πιο σοβαρά ζητήματα που εγείρονται επί της διαδικασίας και επί της ουσίας των καταγγελιών που με αφορούν και εκκρεμούν εδώ και χρόνια ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς, λόγω του ότι είμαι άμεσα επηρεαζόμενο πρόσωπο και λόγω της αυτοσυγκράτησης που θεσμικά μου επιβάλλεται. Τονίζω, ωστόσο, ότι η ανοχή που εκ της θέσεως μου οφείλω να επιδείξω ως προς τη μη ολοκλήρωση εντός εύλογου χρόνου των ερευνών, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αποδοχή μιας κατάστασης που υπονομεύει τα θεμέλια του κράτους δικαίου. Αυτή η κατάσταση πρέπει να προβληματίσει όλους.

Η αποστολή μου δεν είναι να αναλώνω δυνάμεις και να αντιδρώ σε κάθε συκοφαντικό και κακόβουλο σχόλιο ή ενέργειες. Ευελπιστώ ότι θα αφεθούμε ως Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα προς διασφάλιση των συμφερόντων του Κράτους.