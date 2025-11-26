Εικόνες που κόβουν την ανάσα στο Χονγκ Κονγκ: Νεκροί και τραυματίες από πυρκαγιές σε ουρανοξύστες (βίντεο + φώτος)

Πρώτη αντίδραση Κρεμλίνου στο αμερικανικό σχέδιο για Ουκρανία: «Υπάρχουν ορισμένα θετικά σημεία»

Η φωτιά έχει ξεσπάσει στο συγκρότημα Wang Fuk Court που αποτελείται από οκτώ κτήρια και διαθέτει σχεδόν 2.000 διαμερίσματα

 

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τους φλεγόμενους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερα άτομα, τουλάχιστον τρία να τραυματιστούν και 13 να παγιδευτούν.  

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας πυροσβέστης, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη γειτονιά Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη (26/11) με σφοδρές φλόγες να εξαπλώνονται σε σκαλωσιές από μπαμπού στο συγκρότημα με τους ουρανοξύστες.

Τεράστια νέφη σκούρου καπνού υψώθηκαν στον ουρανό με τις φλόγες να έχουν επεκταθεί σε τουλάχιστον τρία τετράγωνα του συγκροτήματος ουρανοξυστών.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε πολλαπλές αναφορές για άτομα εγκλωβισμένα σε ένα κτήριο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, με έναν άνδρα και μια γυναίκα φέρεται να έχουν χάσει τις αισθήσεις τους και να υποφέρουν από εγκαύματα.

Από τη φωτιά στο Χονγκ Κονγκ  / AP Photo/Chan Long Hei

 

Το συγκρότημα, έχει οκτώ ουρανοξύστες και περισσότερα από 1.900 διαμερίσματα.

Η υπηρεσία Μεταφορών του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς ένα ολόκληρο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Τάι Πο έχει κλείσει και τα λεωφορεία ακολουθούν άλλη διαδρομή.

Το Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα τελευταία μέρη στον κόσμο όπου εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στις οικοδομές το μπαμπού για τις σκαλωσιές.

Από το σημείο της φωτιά στο Χονγκ Κονγκ / AP Photo/Chan Long Hei

 

Πηγή: cnn.gr

