Εικόνες που κόβουν την ανάσα στο Χονγκ Κονγκ: Νεκροί και τραυματίες από πυρκαγιές σε ουρανοξύστες (βίντεο + φώτος)

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τους φλεγόμενους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερα άτομα, τουλάχιστον τρία να τραυματιστούν και 13 να παγιδευτούν.

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας πυροσβέστης, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη γειτονιά Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη (26/11) με σφοδρές φλόγες να εξαπλώνονται σε σκαλωσιές από μπαμπού στο συγκρότημα με τους ουρανοξύστες.

#BREAKING : A spokesperson for Hong Kong’s Information Services Department has confirmed that four people have died after multiple residential blocks caught fire. Rescue teams report that several individuals remain trapped.#HongKong #TaiPo #HungFukCourt #Fire #HongKongFire pic.twitter.com/WZ3I2nFezU — upuknews (@upuknews1) November 26, 2025

Τεράστια νέφη σκούρου καπνού υψώθηκαν στον ουρανό με τις φλόγες να έχουν επεκταθεί σε τουλάχιστον τρία τετράγωνα του συγκροτήματος ουρανοξυστών.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε πολλαπλές αναφορές για άτομα εγκλωβισμένα σε ένα κτήριο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, με έναν άνδρα και μια γυναίκα φέρεται να έχουν χάσει τις αισθήσεις τους και να υποφέρουν από εγκαύματα.

Από τη φωτιά στο Χονγκ Κονγκ / AP Photo/Chan Long Hei

Το συγκρότημα, έχει οκτώ ουρανοξύστες και περισσότερα από 1.900 διαμερίσματα.

Η υπηρεσία Μεταφορών του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς ένα ολόκληρο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Τάι Πο έχει κλείσει και τα λεωφορεία ακολουθούν άλλη διαδρομή.

Το Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα τελευταία μέρη στον κόσμο όπου εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στις οικοδομές το μπαμπού για τις σκαλωσιές.

Από το σημείο της φωτιά στο Χονγκ Κονγκ / AP Photo/Chan Long Hei

Πηγή: cnn.gr