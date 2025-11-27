Δεν ενεργεί ως δικηγόρος του Τυχικού αλλά τον στήριξε ως Ορθόδοξος χριστιανή αναφέρει η Ευαγγελία Πουλλά

Η δικηγόρος Ευαγγελία Πουλλά στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα με δηλώσεις της μετά την τοποθέτηση του Επίσκοπου Τυχικού, ότι ποτέ δεν ενήργησε ως δικηγόρος του. Αν ενεργούσε ως δικηγόρος του, όπως είπε, θα έπρεπε να λάβει αμοιβή σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τους δικηγόρους και την πελατειακή σχέση πελατών και δικηγόρων.

«Εμείς, αναφέρει η δικηγόρος Ευαγγελία Πουλλά, ως μέρος των Ορθοδόξων χριστιανών, αποτελούμε μια ομάδα που κρίναμε ότι ήταν άδικο αυτό που συνέβη στον Επίσκοπο Τυχικό. Ορθοτομούμε ως Ορθόδοξοι χριστιανοί και τον στηρίξαμε», προσθέτοντας πως δεν επιθυμεί να είναι δικηγόρος του. Ενδεικτικά είπε πως δεν έκανε άγρα πελατών ποτέ. Πρόσθεσε επίσης πως αυτά που λέει και δηλώνει, τα δηλώνει ως Ορθόδοξη χριστιανή.

Η κ. Πουλλά σημείωσε πως όσο ο Επίσκοπος Τυχικός ορθοτομεί τους λόγους της αλήθειας, τα δόγματα της Ορθόδοξης πίστης τον ακολουθούν και θα τον ακολουθούν. Εάν όχι, τότε σημείωσε: «Πρώτη θα τον καταδικάσω ότι έχει ξεφύγει». Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή με τις δηλώσεις της αποτελεί Ομολογία Πίστεως για την ίδια ως Ορθόδοξη χριστιανή, για την οικογένειά της, και για όσους Ορθόδοξους χριστιανούς στέκονται στα δόγματα της πίστης.

Ερωτηθείσα τι θα πρέπει να κάνει ο Επίσκοπος Τυχικός μετά την ανακοίνωση της Πατριαρχικής Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως, η κ. Πουλλά απάντησε: «Εάν ήταν σωστός, θα έπρεπε να μείνει στα δόγματα της πίστης».

Είπε ακόμη πως ο Επίσκοπος Τυχικός έχει το ελεύθερο να αποφασίσει, αλλά αυτοί ως Ορθόδοξοι χριστιανοί θα ακολουθήσουν τα «πατερικά».

Πληροφορίες του "Π" αναφέρουν πως φέρεται ο Επίσκοπος Τυχικός να δέχτηκε πιέσεις και ακολούθως προχώρησε στην ανάρτηση της σχετικής του ανακοίνωσης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Κάποιοι μάλιστα από τους υποστηρικτές του σημειώνουν πως ο Τυχικός αυτή τη στιγμή είναι όπως «το ζωάκι που το τύλιξε ο βόας ώσπου να βγει η ψυχή του».

Σημειώνεται πως την Τετάρτη, με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Επίσκοπος Τυχικός ανέφερε πως δεν ήταν δικές του θέσεις τα όσα δήλωσε πρόσφατα σε Μέσα Ενημέρωσης η δικηγόρος Ευαγγελία Πουλλά.

Οι δηλώσεις αφορούσαν τόσο το αίτημα για ομολογία Πίστεως προς τον τέως Μητροπολίτη Πάφου, όσο και τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, την περίοδο που ήταν στην Μητρόπολη Πάφου.

Ο Επίσκοπος Τυχικός ζήτησε παράλληλα από όλους να σεβαστούν την κατάσταση της υγείας του και είπε ότι θα επιστρέψει στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα.