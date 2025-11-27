Η αρχαία πόλη Ουρούκ από ψηλά - Μια «χαμένη πόλη της Βίβλου»

Μετά από χιλιάδες χρόνια διάβρωσης, είναι δύσκολο να αντιληφθούμε την κλίμακα της Ουρούκ από το έδαφος. Όμως μια εναέρια άποψη προσφέρει μια πολή διαφορετική προοπτική της αρχαίας πόλης, όπως φαίνεται στα βίντεο προώθησης του επιεσοδίου της σειράς ντοκιμαντέρ «Χαμένες πόλεις της Βίβλου» στο National Geographic με παρουσιαστή τον Αμερικανό ηθοποιό ελληνικής καταγωγής, Ντιμίτρι Γκορίτσας.

Η Ουρούκ ήταν μία από πρώτες πόλεις στην ιστορία και βρίσκεται στην περιοχή που τώρα λέγεται Γουάρκα, στο Ιράκ. Η κάποτε γόνιμη γη και μέρος της - τότε γνωστής - Γόνιμης Ημισέλινου, είναι τώρα έρημος.

Γνωστή επίσης και ως Ερέχ, σύμφωνα με την διαδικτυακή εγκυκλοπέδια brittanica, η Ουρούκ ήταν αρχαία πόλη της Μεσοποταμίας, στο νοτιοανατολικό Ιράκ.

Οι πρώτες ανασκαφές στην τοποθεσία έγιναν το 1928, από τη Γερμανική Ανατολική Εταιρεία και το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.

Η Ουρούκ ήταν μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Σουμέριας και περιβαλλόταν από τείχη από τούβλα, περιμετρικά περίπου 10 χλμ., τα οποία, σύμφωνα με τον θρύλο, χτίστηκαν από τον μυθικό ήρωα Γκιλγκαμές. Η αστική ζωή σε αυτό που είναι γνωστό ως περίοδος Ερέχ-Τζαμντάτ Νασρ (περίπου 3500–περίπου 2900 π.Χ.) απεικονίζεται πληρέστερα στο Ερέχ από οποιαδήποτε άλλη πόλη της Μεσοποταμίας. Οι Σουμέριοι ήταν αρχαίος πολιτισμός στην γεωγραφική περιοχή, γνωστή ως Μεσοποταμία.

Με πληροφορίες από natgeotv και brittanica.com