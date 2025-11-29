Kέντρο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, αυτό το Σαββατοκύριακο η Πάφος

Η Πάφος αυτό το Σαββατοκύριακο θα καταστεί κέντρο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Η πόλη γέμισε με ανθρώπους που πιστεύουν στην πρόοδο και την εξέλιξη. Ανθρώπους που θέλουν να μάθουν, να εμπνευστούν, να συνδεθούν. Αυτό είναι το Mindset Talks 8 – το σημείο συνάντησης της γνώσης, της εμπειρίας και της πράξης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σήμερα 29 και αύριο 30 Νοεμβρίου 2025, ο Πολυχώρος Αττικόν και η Παλιά Ηλεκτρική θα μετατραπούν σε δύο σκηνές γεμάτες ιδέες και ιστορίες.

Οι δράσεις τελούν υπό την αιγίδα του Δ. Πάφου. Περισσότεροι από 40 κορυφαίοι ομιλητές από την Κύπρο και την Ελλάδα θα μοιραστούν εμπειρίες και στρατηγικές που βοηθούν να αναπτύξεις τη σκέψη, το επάγγελμα και τη ζωή σου.

Ανάμεσά τους, διακεκριμένοι συγγραφείς, επιχειρηματίες, επιστήμονες και coaches με πολυετή εμπειρία σε τομείς όπως η ηγεσία, η καινοτομία, η ψυχολογία, η επιχειρηματική ανάπτυξη και η ανθρώπινη συμπεριφορά. Άνθρωποι που έχουν καθοδηγήσει ομάδες, εμπνεύσει κοινότητες, ιδρύσει επιχειρήσεις και βοηθήσει χιλιάδες άλλους να εξελιχθούν. Κάθε παρουσίασή τους είναι μια αληθινή εμπειρία γνώσης, έμπνευσης και πρακτικής εφαρμογής.

Περισσότερο από ένα συνέδριο, το Mindset Talks 8 είναι μια εμπειρία κοινότητας. Ένα περιβάλλον που συνδέει ανθρώπους με κοινή φιλοσοφία ότι η πρόοδος δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα επιλογών, δράσης και αλληλοβοήθειας.

Όπως αναφέρεται εδώ δεν υπάρχει θεωρία για χάρη της θεωρίας, μόνο ιδέες που μπορείς να εφαρμόσεις στην πράξη, την επόμενη κιόλας μέρα. Η πόλη που συνδυάζει έμπνευση, Μεσογειακή φιλοξενία και θετική ενέργεια, είναι προστίθεται στην ανακοίνωση, ιδανική για να ζήσει κάποιος κάτι περισσότερο από ένα συνέδριο, μια εμπειρία ζωής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν εισιτήριό στο: www.growthhackingcyprus.com/events/mindset-talks-vol-8. Διοργανωτής είναι το Growth Hacking Cyprus & Netcast Zone . Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούντια με σκοπό την στήριξη προς το Enavsma Foundation