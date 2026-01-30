Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με σημαντικά μηνιαία και εβδομαδιαία κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ την Παρασκευή

Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 300,27 μονάδες με ζημιές 0,36%

Με μηνιαία κέρδη 8% έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, στην τελευταία συνεδρία του μήνα. Σε εβδομαδιαία βάση, το ΧΑΚ κατέγραψε άνοδο 2,95%.

Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 300,27 μονάδες με ζημιές 0,36%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 177,24 μονάδες με οριακή πτώση 0,01%. 

Η αξία των συναλλαγών ήταν 488.320,01 ευρώ. 

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, κέρδη κατέγραψε μόνο η Εναλλακτική Αγορά, σε ποσοστό 0,76%. Αντίθετα, η Κύρια Αγορά κατέγραψε ζημιές 0,66%. Επενδυτικές Εταιρείες και Ξενοδοχεία έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 186.920,04 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,30 ευρώ - πτώση 1,06%), της Lordos United με 125.855,13 (τιμή κλεισίματος 0,18 ευρώ - χωρίς μεταβολή), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 46.581,05 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,36 ευρώ - άνοδος 1,49%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 27.261,53 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,54 ευρώ - χωρίς μεταβολή) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με 25.032 (τιμή κλεισίματος 4,86 ευρώ - άνοδος 1,25%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 έκλεισαν ανοδικά, 4 πτωτικά και 9 χωρίς μεταβολή. 

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 149.

Πηγή: ΚΥΠΕ

