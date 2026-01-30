Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Τ/κ Τύπος: Θετική στάση των ΗΠΑ στη «μεθοδολογία 4 σημείων» του Τουφάν Έρχιουρμαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δημοσιεύματα αναφέρουν μήνυμα υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Κάνει λόγο για «εποικοδομητικό πλαίσιο» ενόψει επανέναρξης διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό

Ως θετική φέρονται να αποτιμούν την μεθοδολογία 4 σημείων του Τουφάν Έρχιουρμαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τ/κ Τύπο. 

Η Κίπρις Ποστασί, γράφει ότι το μήνυμα αυτό μετέφερε σε τηλεφωνική επικοινωνία τον περασμένο μήνα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ στον Τ/κ ηγέτη.

Σε σχέση με την τριμερή συνάντηση της Τετάρτης, το δημοσίευμα αναφέρεται σε αυτή την πληροφορία και προσθέτει επίσης ότι «αν πρόκειται να υπάρξει λύση στην Κύπρο, θα είναι με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη και τα συμφέροντα των διεθνών παραγόντων, επειδή το Κυπριακό είναι ένα διεθνές πρόβλημα».

Το ίδιο δημοσίευμα παραπέμπει και σε δηλώσεις του πρώην διαπραγματευτή, Οζντίλ Ναμί στην δική του διαδικτυακή εκπομπή χθες, όπου ο κ. Ναμί που θεωρείται – όπως γραφεί ο τ/κ δημοσιογράφος – εκ των πατέρων της πρότασης 4 σημείων, είπε ότι η τ/κ πλευρά πρέπει να αναζητήσει και να βρει υποστήριξη από την διεθνή κοινότητα σε αυτή την πρόταση μεθοδολογίας. «Επειδή η έναρξη μιας άλλης διαδικασίας χωρίς να πληρώσουμε τίμημα είναι καταδικασμένη σε κατάρρευση», σύμφωνα με τον κ. Ναμί.

Αλλά και η ιστοσελίδα Χαμπέρ Κίπρις γράφει σήμερα ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να χαιρέτισε «θετικά» τους τέσσερις όρους που έθεσε ο Τουφάν Έρχιουρμαν για μια ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Η ιστοσελίδα υποστηρίζει ότι ενώ επίσημες πηγές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει αυτή την πληροφορία, ένας υψηλόβαθμος εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ επικοινώνησε με τον Τ/κ ηγέτη και αξιολόγησε τη μεθοδολογία 4 σημείων του ως ένα «θετικό, εποικοδομητικό και αξιέπαινο» πλαίσιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΙΑΚΟΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΤΥΠΟΣΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα