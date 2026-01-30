Διαδικασία παράβασης κατά Κύπρου και 14 κρατών για κανόνες για δημοσιονομικά πλαίσια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά 15 κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, για μη πλήρη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1265, που αφορά τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών-μελών.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, έχει αποσταλεί επίσημη προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, καθώς και στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία. Η προθεσμία για την ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1265 τροποποιεί την Οδηγία 2011/85/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών-μελών, με στόχο τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής και, ειδικότερα, την αποφυγή υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Οι νέοι κανόνες σύμφωνα με την Κομισιόν, ενισχύουν το πλαίσιο σε τομείς όπως η διαφάνεια, τα στατιστικά στοιχεία, οι προβλέψεις και ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός σχεδιασμός, ώστε να αντιμετωπιστούν αδυναμίες που είχαν διαπιστωθεί.

Μεταξύ άλλων, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα δημόσιας λογιστικής που παράγουν δεδουλευμένα δεδομένα, απαραίτητα για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών, να δημοσιοποιούν όλα τα σχετικά δημοσιονομικά στοιχεία, να θεσπίσουν ανεξάρτητους δημοσιονομικούς θεσμούς, καθώς και –στο μέτρο του δυνατού– να λαμβάνουν υπόψη τις μακροοικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους ετήσιους και πολυετείς προϋπολογισμούς.

Η Κύπρος και τα υπόλοιπα 14 κράτη-μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ολοκληρώσουν τη μεταφορά της οδηγίας και να κοινοποιήσουν τα σχετικά μέτρα. Σε διαφορετική περίπτωση, η Επιτροπή δύναται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας παράβασης με την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης.

Πηγή: ΚΥΠΕ