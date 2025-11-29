Εντοπίστηκε το κυνηγετικό πυροβόλο όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε ο 49χρονος στην Μεσόγη

Περαιτέρω στοιχεία δίνει η Αστυνομία σε σχέση με την διερευνώμενη υπόθεση ρίψης πυροβολισμών εντός κατοικημένης περιοχής , οπλοφορίας και διέγερσης τρόμου, που συνέβη τα ξημερώματα στην Μεσόγη της επαρχίας Πάφου, με αποτέλεσμα την σύλληψη 49χρονου και τον εντοπισμό του κυνηγετικού πυροβόλου όπλου που χρησιμοποίησε ο φερόμενος ύποπτος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη άντρα ηλικίας 49 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ρίψης πυροβολισμών εντός κατοικημένης περιοχής, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου, και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5.30 τα ξημερώματα σήμερα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για ρίψη αριθμού πυροβολισμών σε χωριό της επαρχίας Πάφου.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν για εξετάσεις στην περιοχή, όπου εντόπισαν τον 49χρονο.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 49χρονος μετέβηκε έξω από οικεία συγγενικού του προσώπου, όπου μετά τη ρίψη των πυροβολισμών, θεάθηκε να έχει στην κατοχή του ένα κυνηγετικό πυροβόλο όπλο.

Στο πλαίσιο της εξετάσεων από μέλη της ΑΔΕ Πάφου διαπιστώθηκε ότι σε κεραίες τηλεφωνίας που είναι εγκατεστημένες στην οροφή της κατοικίας, είχε προκληθεί ζημιά από ρίψη πυροβολισμών, ενώ στη σκηνή εντοπίστηκαν τρία άδεια, χρησιμοποιημένα φυσίγγια κυνηγετικού πυροβόλου όπλου. Τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν επίσης ένα κυνηγετικό πυροβόλο, που είχε αφεθεί πάνω στο περιτοίχισμα παρακείμενου υποστατικού.

Το κυνηγετικό όπλο φέρεται, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, να άφησε στο περιτείχισμα ο 49χρονος.

Από τη ρίψη των πυροβολισμών δεν έχει τραυματιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο.

Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ο 49χρονος είναι αυτά της ρίψης πυροβολισμών εντός κατοικημένης περιοχής – παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, οπλοφορίας προς Διέγερση Τρόμου και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.