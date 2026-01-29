Σύμβουλος επιχειρήσεων χωρίς έλεγχο: Δήλωσε όλες τις μπίζνες του ο Γ. Λακκοτρύπης;

Σ το πλαίσιο της ποινικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για το «videogate», ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, θα ελεγχθεί, μεταξύ άλλων, ως προς το κατά πόσον παραβίασε τη νομοθεσία που διέπει τον έλεγχο των πρώην αξιωματούχων κατά την ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Η εν λόγω νομοθεσία αποσκοπεί στην αποτροπή της αξιοποίησης προνομιακής πληροφόρησης που κατέχουν οι πρώην αξιωματούχοι προς όφελος των νέων ιδιωτών εργοδοτών τους και εις βάρος των συμφερόντων του κράτους.

Σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες, ο κ. Λακκοτρύπης όφειλε, για χρονικό διάστημα έως και δύο ετών μετά την αποχώρησή του από τον υπουργικό θώκο, δηλαδή έως τις 10 Ιουλίου 2022, να απευθύνεται στην ανεξάρτητη Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου προκειμένου να εξασφαλίζει την απαιτούμενη έγκριση για την ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, αφού προηγουμένως ενημέρωνε γραπτώς την Επιτροπή για την ταυτότητα των νέων του εργοδοτών.

Σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν χθες στη Βουλή, η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου για την ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι σε θέση να διερευνά κατά πόσο τηρούνται οι όροι που θέτει στους πρώην αξιωματούχους για εργοδότηση, καθώς δεν διαθέτει ούτε μηχανισμούς ελέγχου ούτε προσωπικό

Ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής που διορίστηκε για την υπόθεση του «videogate» και πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ανδρέας Πασχαλίδης, καλείται να διερευνήσει κατά πόσον εντός της διετούς περιόδου που προβλέπει η νομοθεσία αποτάθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου και εξασφάλισε τις απαιτούμενες άδειες για το σύνολο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2022. Περαιτέρω, θα εξεταστεί κατά πόσον, στις περιπτώσεις όπου χορηγήθηκαν σχετικές εγκρίσεις, τηρήθηκαν οι όροι εργοδότησης που του επιβλήθηκαν από την Επιτροπή.

Οι εταιρείες του Λακκοτρύπη

Το επίμαχο δημοσίευμα του «Π», το οποίο αποκάλυψε τις πρώτες ιδιωτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Λακκοτρύπη, δημοσιεύθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2020 (βλέπε φωτογραφία) και περιλάμβανε αναφορά και στον Χάρη Γεωργιάδη. Ο τελευταίος είχε αποχωρήσει από τη θέση του υπουργού Οικονομικών στις 3 Δεκεμβρίου 2019 και, ως εκ τούτου, δεσμευόταν από τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας να εξασφαλίσει άδεια για εργοδότηση στον ιδιωτικό τομέα έως και τις 3 Δεκεμβρίου 2021. Όπως ανέφερε το δημοσίευμα του «Π», οι δύο πρώην υπουργοί της κυβέρνησης Αναστασιάδη έλαβαν τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2020, το πράσινο φως από την Επιτροπή Ελέγχου προκειμένου να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα, ο Γ. Λακκοτρύπης υπέβαλε τις ακόλουθες αιτήσεις προς έγκριση:

Η πρώτη αίτηση αφορούσε την εργοδότηση από την εταιρεία LMA Advisory Limited. Όπως ανέφερε ο κ. Λακκοτρύπης στην αίτησή του, η υπό αναφορά εταιρεία θα συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία (Λευκωσία) από τον ίδιο, προκειμένου να αποτελέσει το βασικό εταιρικό σχήμα δραστηριοποίησής του στον κλάδο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους. Η Επιτροπή Ελέγχου χορήγησε τη σχετική έγκριση υπό τον όρο ότι, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία προτίθεται να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται, με οποιονδήποτε τρόπο, με αρμοδιότητες του Υπουργείου Ενέργειας, θα πρέπει να ζητείται εκ των προτέρων η έγκρισή της. Ο υπό αναφορά όρος ουδέποτε ελέγχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρείτο στην πράξη, καθώς η Επιτροπή δεν διαθέτει ούτε τους αναγκαίους μηχανισμούς ελέγχου ούτε προσωπικό, όπως λέχθηκε χθες στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Εν ολίγοις, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο παρουσιάζει σοβαρά κενά ως προς την εφαρμογή του.

αφορούσε την εργοδότηση από την εταιρεία LMA Advisory Limited. Όπως ανέφερε ο κ. Λακκοτρύπης στην αίτησή του, η υπό αναφορά εταιρεία θα συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία (Λευκωσία) από τον ίδιο, προκειμένου να αποτελέσει το βασικό εταιρικό σχήμα δραστηριοποίησής του στον κλάδο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους. Η Επιτροπή Ελέγχου χορήγησε τη σχετική έγκριση υπό τον όρο ότι, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία προτίθεται να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται, με οποιονδήποτε τρόπο, με αρμοδιότητες του Υπουργείου Ενέργειας, θα πρέπει να ζητείται εκ των προτέρων η έγκρισή της. Ο υπό αναφορά όρος ουδέποτε ελέγχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρείτο στην πράξη, καθώς η Επιτροπή δεν διαθέτει ούτε τους αναγκαίους μηχανισμούς ελέγχου ούτε προσωπικό, όπως λέχθηκε χθες στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Εν ολίγοις, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο παρουσιάζει σοβαρά κενά ως προς την εφαρμογή του. Η δεύτερη αίτηση αφορούσε τη συμμετοχή του κ. Λακκοτρύπη ως μη εκτελεστικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Ronin Europe Ltd. Πρόκειται για εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο, με έδρα τη Λεμεσό, η οποία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες.

αφορούσε τη συμμετοχή του κ. Λακκοτρύπη ως μη εκτελεστικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Ronin Europe Ltd. Πρόκειται για εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο, με έδρα τη Λεμεσό, η οποία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες. Η τρίτη αίτηση αφορούσε την εργοδότηση του πρώην υπουργού στην εταιρεία LIS Primus Audit & Tax Limited, η οποία εδρεύει στη Λεμεσό και δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών.

Με τις ευλογίες του γ.δ. του

Και για τις τρεις αιτήσεις του Γιώργου Λακκοτρύπη, η Επιτροπή Ελέγχου κάλεσε τον τότε γενικό διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας και μέχρι πρότινος υφιστάμενό του να καταθέσει τις απόψεις του ως προς το κατά πόσον η προτιθέμενη επαγγελματική ενασχόληση του πρώην υπουργού Ενέργειας στις προαναφερόμενες εταιρείες συγκρούεται ή συνδέεται με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του, περιλαμβανομένης και της άσκησης πολιτικής κατά τη διάρκεια της υπουργικής του θητείας. Και στις τρεις περιπτώσεις, η απάντηση που δόθηκε ήταν αρνητική, με τη ρητή επισήμανση ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

Ζήτησαν τα στοιχεία

Με αφορμή την υπόθεση του «videogate» και τη δράση του κ. Λακκοτρύπη, όπως αυτή αποκαλύπτεται μέσα από τις σχετικές εξελίξεις, η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής έθεσε χθες κάτω από το μικροσκόπιό της την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τον έλεγχο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των πρώην αξιωματούχων.

Αναπόφευκτα, με την έναρξη της συζήτησης, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην περίπτωση του Γιώργου Λακκοτρύπη. Η πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου για την ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, εισαγγελέας της Δημοκρατίας Γιάννα Χατζηχάννα, ενημέρωσε τους βουλευτές ότι δεν δύναται να αναφερθεί στην υπόθεση Λακκοτρύπη για δύο λόγους: πρώτο, διότι η ίδια η νομοθεσία τη δεσμεύει με υποχρέωση εχεμύθειας, η παραβίαση της οποίας συνιστά ποινικό αδίκημα, και, δεύτερον, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα.

Ωστόσο, ανέφερε ότι η Επιτροπή Ελέγχου διαβιβάζει όλες τις αποφάσεις της, οι οποίες είναι εμπιστευτικές και δεν δημοσιοποιούνται, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον πρόεδρο της Βουλής και στον Γενικό Εισαγγελέα. Ως εκ τούτου, υπέδειξε στους βουλευτές να αναζητήσουν τη σχετική πληροφόρηση για τον Γιώργο Λακκοτρύπη από την πρόεδρο της Βουλής.

Οκτώ διαφορετικές αιτήσεις

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίας, η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου ζήτησε και έλαβε από το προεδρείο της Βουλής τα σχετικά στοιχεία που αφορούν τις αιτήσεις τις οποίες υπέβαλε ο Γιώργος Λακκοτρύπης στην Επιτροπή Ελέγχου για την ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Αντίγραφα των εγγράφων διαβιβάστηκαν και στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τα αρχεία της Βουλής, ο Γιώργος Λακκοτρύπης αποτάθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου συνολικά οκτώ φορές για διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες. Αυτό που πλέον πρέπει να διαπιστωθεί είναι κατά πόσον, εντός της διετούς περιόδου κατά την οποία η κείμενη νομοθεσία επέβαλλε περιορισμούς στις επαγγελματικές του δραστηριότητες, ο κ. Λακκοτρύπης παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες ή συμμετείχε σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα και με σχετική καταγγελία.

Επιστολές για έρευνα

Αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών, η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου δημοσιοποίησε την πρόθεσή της να αποστείλει επιστολές προς τον έφορο Φορολογίας, τον αρχηγό της Αστυνομίας και τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή που διορίστηκε για την υπόθεση του «videogate», προκειμένου να διερευνήσουν τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Γιώργου Λακκοτρύπη. Οι εν λόγω δραστηριότητες προκύπτουν από τις αιτήσεις που ο ίδιος υπέβαλε στην Επιτροπή Ελέγχου για την ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο στοιχειοθετείται η διάπραξη τυχόν ποινικών ή και φορολογικών αδικημάτων.

Όπως αποκάλυψε στη χθεσινή του έκδοση ο «Π», ο κ. Λακκοτρύπης τελεί ήδη υπό έλεγχο από το Τμήμα Φορολογίας.