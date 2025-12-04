Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Μιχάλης Αθανασίου νέος Γενικός Διευθυντής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)

Ενισχύοντας τη διοικητική της ομάδα σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και στρατηγικής αναβάθμισης της παρουσίας του Ομίλου στην Κύπρο

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ανακοίνωσε τον διορισμό του Μιχάλη Αθανασίου στη θέση του Γενικού Διευθυντή – Chief Business Officer, ενισχύοντας τη διοικητική της ομάδα σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και στρατηγικής αναβάθμισης της παρουσίας του Ομίλου στην Κύπρο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Αθανασίου διαθέτει μακρά εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, με σημαντική πορεία σε μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς σε Κύπρο, Αυστραλία και Λουξεμβούργο. Έχει διαχειριστεί κρίσιμα projects μετασχηματισμού, έργα κεφαλαιακής ενίσχυσης και σύνθετες χρηματοδοτήσεις.  Ταυτόχρονα, έχει ηγηθεί μιας σειράς επιτυχημένων εγχειρημάτων σε διεθνείς αγορές και σε περιβάλλοντα υψηλής εποπτείας, με σημαντική εμπειρία στη ανάπτυξη εργασιών  με εγχώριους και διεθνείς αντισυμβαλλόμενους.

Ως Group Chief Risk Officer της Τράπεζας Κύπρου συνέβαλε σημαντικά  στη διαδικασία συγκέντρωσης €1 δισ. νέων κεφαλαίων το 2014 και στην μετέπειτα σταθεροποίησή και ενίσχυση του ισολογισμού της.  Ακολούθως, διαχειρίστηκε το εταιρικό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας για μεγάλες και διεθνείς επιχειρήσεις ως Executive Director-Global Corporate Banking & Markets. Στη Eurobank Private Bank Luxembourg, τόσο από την θέση του Senior General Manager – Head of Business και μετά ως CEO, πέτυχε σημαντική άνοδο κερδοφορίας ενισχύοντας τη θέση της Τράπεζας στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τομέα του wealth management.  

Δήλωση CEO κ. Γ. Αγιουτάντη

«Ο κ. Αθανασίου διαθέτει ευρύτατη εμπειρία και βαθιά τεχνογνωσία που συνδέονται άμεσα με τους στόχους μας για την Κύπρο. Η ένταξή του στο  στελεχιακό δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας ενισχύει σημαντικά τη στρατηγική μας και υποστηρίζει περαιτέρω τη δημιουργία ενός ισχυρού και βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου στην κυπριακή αγορά.»

Δήλωση κ. Μ. Αθανασίου

«Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει μακρά ιστορία, ισχυρές βάσεις και μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Στόχος μου να συμβάλω στη διαμόρφωση μιας υγιούς, ισχυρής και σύγχρονης τράπεζας, με ποιοτικό χαρτοφυλάκιο, που είναι δίπλα στον Κύπριο επιχειρηματία, ενισχύει το επιχειρηματικό οικοσύστημα και στηρίζει την πραγματική οικονομία.»

