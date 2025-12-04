Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Eurovision 2026: Η EBU αποφασίζει σήμερα για τη συμμετοχή ή όχι του Ισραήλ στον διαγωνισμό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες ψηφοφορίας, περιορίζοντας τον αριθμό ψήφων ανά χρήστη και λαμβάνοντας μέτρα κατά δόλιας ή συντονισμένης ψηφοφορίας.

Η Eurovision αντιμετωπίζει μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της, καθώς η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό του 2026 τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Η συμμετοχή του Ισραήλ συζητείται σήμερα Πέμπτη (4/12) στη γενική συνέλευση της EBU στη Γενεύη, όπου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός του 2026.

Χώρες όπως, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σλοβενία έχουν προειδοποιήσει ότι θα μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό, επικαλούμενες τη στάση της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα και κατηγορίες για αθέμιτες πρακτικές ψηφοφορίας. Η Γερμανία δήλωσε ότι θα αποχωρήσει αν το Ισραήλ αποκλειστεί.

Η τραγουδίστρια Yuval Raphael που εκπροσώπησε το Ισραήλ το 2025 και κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Η επιτυχία της προκάλεσε αντιδράσεις για πιθανή κυβερνητική προώθηση.

Χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ, η EBU δήλωσε ότι θα «αποθαρρύνει δυσανάλογες διαφημιστικές εκστρατείες», ιδίως εάν αυτές «αναλαμβάνονται ή υποστηρίζονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων ή κυβερνητικών φορέων».

Ανακοίνωσε επίσης ότι οι οπαδοί θα μπορούν να ψηφίσουν μόνο 10 ο καθένας, από 20 που ήταν πριν, και ότι θα ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της ανίχνευσης «δόλιας ή συντονισμένης ψηφοφορικής δραστηριότητας».

«Ελπίζουμε ακράδαντα ότι το πακέτο μέτρων θα διαβεβαιώσει τα μέλη ότι έχουμε λάβει ισχυρά μέτρα για την προστασία της ουδετερότητας και της αμεροληψίας του Διαγωνισμού Τραγουδιού», δήλωσε η EBU.

Η ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ επρόκειτο αρχικά να διεξαχθεί τον Νοέμβριο, αλλά ακυρώθηκε μετά την κήρυξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας στις 10 Οκτωβρίου.

Πηγή: BBC

