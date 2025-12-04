Έπιασαν δουλειά οι μπουλντόζες στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου – Τρίτη λωρίδα για αποσυμφόρηση και πεζόδρομος (φώτος - βίντεο)

Εισήλθαν στη νεκρή ζώνη τα συνεργεία των κατασκευαστικών εταιρειών για την διαπλάτυνση του δρόμου και τη δημιουργία τρίτης λωρίδας με στόχο την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του οδοφράγματος Αγίου Δομετίου. Οι εργασίες διαπλάτυνσης άρχισαν σήμερα και το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Στο σημείο βρίσκονται βαρέα οχήματα και συνεργεία, τα οποία έκλεισαν μέρος του οδοστρώματος για να ξεκινήσουν τις πρώτες χωματουργικές και τεχνικές εργασίες. Την υλοποίηση του έργου ανέλαβαν από κοινού μια ελληνοκυπριακή και μια τουρκοκυπριακή κατασκευαστική εταιρεία, καθώς πρόκειται για παρεμβάσεις που εμπίπτουν εξ ολοκλήρου εντός της νεκρής ζώνης.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 07:00 έως τις 17:00 και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 30 Ιανουαρίου 2026. Θα υπάρξει μια περίοδος παύσης των εργασιών λόγω εορτών και συγκεκριμένα από τις 23 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 3 Ιανουαρίου 2026.





Και πεζόδρομος

Πάντως η τ/κ εφημερίδα «Γενί Ντουζέν» αναφέρει ότι στα πλαίσια του έργου θα κατασκευαστεί και πεζόδρομος, πληροφορία που επιβεβαιώνεται από τη σημερινή ανακοίνωση της Κομισιόν, η οποία σημειώνει ότι θα διευκολύνεται η διακίνηση των πεζών.

Χρηματοδότηση από ΕΕ, υλοποίηση από UNDP

Το έργο επέκτασης χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Βοήθειας προς την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα (Aid Programme for the Turkish Cypriot Community) και υλοποιείται από το UNDP μέσω του προγράμματος Local Infrastructure Facility (LIF).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου της Κομισιόν στην Κύπρο, στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της ροής οχημάτων και πεζών, ώστε οι διελεύσεις να γίνονται με περισσότερη ομαλότητα και ασφάλεια. Αναφέρει επίσης ότι έχουν ήδη υπογραφεί δύο συμβάσεις συνολικού ύψους σχεδόν 435.000 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εκσκαφές, χωματουργικά, νέες ασφαλτοστρώσεις, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται τον Ιανουάριο του 2026, με διάρκεια εργασιών έξι εβδομάδων, ενώ υπάρχει πρόνοια για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των διερχομένων κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Όλο και αυξάνεται η κίνηση

Το οδόφραγμα Αγίου Δομετίου καταγράφει τη μεγαλύτερη διακίνηση οχημάτων και σε κάποιες περιπτώσεις σχηματίζονται τεράστιες ουρές, οι οποίες προκαλούν ταλαιπωρία όχι μόνο στους οδηγούς αλλά και στους κατοίκους της περιοχής. Καθημερινά, μετά τις 3 η ώρα το μεσημέρι, καταγράφεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω της επιστροφής στα κατεχόμενα των Τουρκοκυπρίων που εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές και της μετάβασης Ελληνοκυπρίων προς τα κατεχόμενα για καύσιμα. Η κίνηση οχημάτων κορυφώνεται τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Συνεπώς, η τρίτη λωρίδα αναμένεται ότι θα επιλύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα, ωστόσο πολίτες και επηρεαζόμενοι εκφράζουν προβληματισμούς για το κατά πόσον θα υπάρξει όντως κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση.

Υποστελέχωση

Ο αντιδήμαρχος Αγίου Δομετίου, Κωνσταντίνος Γιάγκου, δήλωσε στον «Π» ότι η βασική αιτία της ταλαιπωρίας είναι η υποστελέχωση των σημείων ελέγχου από την Αστυνομία. Ανέφερε δε ότι τα δύο υπαρκτά σημεία ελέγχου πρέπει να λειτουργούν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, χωρίς διακοπές. Όταν όμως δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό ή τα συστήματα πέφτουν, τα οχήματα ακινητοποιούνται και η ουρά μεγαλώνει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα στο σημείο του οδοφράγματος.

Επισήμανε παράλληλα τις δυσκολίες που δημιουργούνται στο ελεγχόμενο τετράγωνο πριν το οδόφραγμα, λέγοντας ότι δεν εφαρμόζεται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ως εκ τούτου, υποστήριξε ότι θα πρέπει να γίνονται τροχομικοί έλεγχοι με πιο τακτικό τρόπο.

Οι τρεις λωρίδες θα καταλήγουν σε δύο σημεία ελέγχου;

Ο Στέλιος Αθανασίου, ιδιοκτήτης της ταβέρνας «Οδοφράγμα», ανέφερε στον «Π» πως δραστηριοποιείται στον χώρο τα τελευταία δέκα χρόνια, έχοντας εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες από τα Ηνωμένα Έθνη και την Κυπριακή Δημοκρατία. Η επιχείρηση του βρίσκεται εντός της νεκρής ζώνης, ακριβώς δίπλα στον δρόμο, με κατεύθυνση τις ελεύθερες περιοχές.

Πρόσθεσε δε ότι όλα αυτά τα χρόνια η επιχείρησή του έχει αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες, με πιο πρόσφατο το κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται από τη διέλευση οχημάτων. Παρόλα αυτά, ανέφερε, η ταβέρνα κατάφερε να εξελιχθεί σε σημείο συνάντησης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά και επισκεπτών από διάφορες χώρες.

Ο κ. Αθανασίου εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται η διαμόρφωση των τριών λωρίδων κυκλοφορίας στο οδόφραγμα. Όπως υποστήριξε, η χάραξη του δρόμου, στην κατεύθυνση προς τις ελεύθερες περιοχές, καταλήγει να «στενεύει» στο σημείο όπου βρίσκεται το κτήριο της επιχείρησής του, με αποτέλεσμα οι τρεις λωρίδες να καταλήγουν και πάλι σε δύο σημεία ελέγχου. Σημείωσε ότι «αυτό πρακτικά δεν λύνει το πρόβλημα», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση θα συνεχιστεί. «Είμαι διατεθειμένος», τόνισε, «να βοηθήσω με παραχώρηση τμήματος της περιουσίας μου, νοουμένου ότι θα βρεθεί μια δίκαιη λύση για την αποζημίωσή μου».

Οι εργασίες στις ελεύθερες περιοχές

Στις ελεύθερες περιοχές το έργο διαπλάτυνσης με βόρεια κατεύθυνση ήδη έχει ολοκληρωθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 22 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 2025, με προϋπολογισμό περίπου 370.000 ευρώ. Σε διάστημα τεσσάρων μηνών δημιουργήθηκε τρίτη λωρίδα προς τα κατεχόμενα, εγκαταστάθηκε νέο σημείο ελέγχου, αναβαθμίστηκαν τα πεζοδρόμια και ο φωτισμός, τοποθετήθηκε στέγαστρο και δημιουργήθηκαν χώροι υγιεινής για το προσωπικό, ενώ τοποθετήθηκε και νέα περίφραξη για λόγους ασφαλείας.

Το έργο στις ελεύθερες περιοχές αποτελεί μία από τις 14 δράσεις που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη στις 26 Ιανουαρίου 2024, με στόχο τη στήριξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των Τουρκοκυπρίων. Υπενθυμίζεται ότι η διαπλάτυνση του οδοφράγματος Αγίου Δομετίου περιλαμβανόταν στις δέκα προτάσεις του τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν για τη δημιουργία «ατμόσφαιρας λύσης», τις οποίες παρουσίασε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη κατά την πρώτη συνάντηση των δύο στις 20 Νοεμβρίου.