EOA Πάφου: Μέτρα Προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου βρίσκεται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας με την ονομασία «ΒΥΡΩΝΑΣ».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για το σκοπό αυτό ο ΕΟΑ Πάφου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι Τοπικές Αρχές, έχουν αναλάβει δράση με μέτρα πρόληψης για αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων.

Η ενημέρωση του κοινού αλλά και των επιχειρήσεων γίνεται για τη λήψη όλων των αναγκαίων, από μέρους τους μέτρων για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα ενόψει και των άσχημων καιρικών συνθηκών των επόμενων ημερών.

Επισημαίνεται ακόμη πως η υπηρεσία του ΕΟΑ Πάφου είναι σε ετοιμότητα για να συνδράμει με ειδικά συνεργεία «επιφυλακής» και εξοπλισμό για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των συνεπειών από πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί επιθεωρήσεις και καθαρισμοί σχαρών, φρεατίων, οχετών και φυσικών αποδεκτών όμβριων υδάτων σε κρίσιμα σημεία στο Δήμο Πάφου και Δήμο Ιεροκηπίας.

Ο Ε.Ο.Α. Πάφου καλεί τους πολίτες, συνεχίζει η ανακοίνωση, να βεβαιωθεί ότι τα φρεάτια/σχάρες ομβρίων υδάτων έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα από κλαδιά/φύλλα/σκουπίδια, αλλά και ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Ακόμη να περιορίσει τις μετακινήσεις τους και να αποφύγουν την εργασία και την παραμονή σε υπόγειους χώρους αν έχουν ανακοινωθεί έντονες βροχοπτώσεις και η περιοχή που κατοικούνε /εργάζονται είχε και στο παρελθόν προβλήματα με πλημμύρες.

Επίσης εάν το κοινό διαθέτει υπόγεια ή υποστατικά που έχουν πλημμυρίσει στο παρελθόν, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου.

Σε περίπτωση υπερχείλισης, ζημιάς ή μετακίνησης καλύμματος φρεατίου, καθώς και αν παρατηρηθούν ακαθαρσίες που μπορεί να εμποδίσουν τη ροή των ομβρίων υδάτων, να επικοινωνούν άμεσα στο 7777 7343.

Ο ΕΟΑ Πάφου συστήνει ακόμη τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες και τις συστάσεις της Πολιτικής Άμυνας που στόχο έχουν την πρόληψη και την ορθή προετοιμασία για ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των αρνητικών συνεπειών ενόψει της κακοκαιρίας.

Ο Ε.Ο.Α. Πάφου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, τη θωράκιση των υποδομών και την προστασία των πολιτών και μέσα από στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις για διασφάλιση ομαλών συνθηκών αντιμετώπισης των επιπτώσεων από ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις κατά τη χειμερινή περιόδο, καταλήγει η ανακοίνωση.