Πατέρας κατήγγειλε τον τραυματισμό του γιού του σε σχολείο, πήρε εξιτήριο ο μαθητής από νοσοκομείο Πάφου

Υπόθεση καταγγελίας ενός πατέρα για τραυματισμό του 13χρονου γιού του σε σχολείο της Πάφου, την Παρασκευή, διερευνά η Αστυνομία.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και μετά την απαραίτητη φροντίδα πήρε εξιτήριο. Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, ο 37χρονος πατέρας προχώρησε σε καταγγελία στον κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου ότι σήμερα το πρωί στην αυλή δημόσιου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης στην Πάφο, ο γιος του, ηλικίας 13 χρονών, χτυπήθηκε στο κεφάλι από πέτρα που του έριξε μαθήτρια ηλικίας 15 χρονών, κατόπιν αντιπαράθεσης που είχαν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και διαπιστώθηκε ότι έφερε μικρό τραύμα στο κεφάλι.

Αφού του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα πήρε εξιτήριο. Περαιτέρω, ο 37χρονος κατήγγειλε, ότι αργότερα, μετά το επεισόδιο, όταν συνάντησε στο σχολείο τον πατέρα της 15χρονης, ηλικίας 44 χρονών, αυτός τον απείλησε φραστικά. Ο Κεντρικός Αστυνομικός Πόλεως Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.