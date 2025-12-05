Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Πατέρας κατήγγειλε τον τραυματισμό του γιού του σε σχολείο, πήρε εξιτήριο ο μαθητής από νοσοκομείο Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Υπόθεση καταγγελίας ενός πατέρα για τραυματισμό του 13χρονου γιού του σε σχολείο της Πάφου, την Παρασκευή, διερευνά η Αστυνομία.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και μετά την απαραίτητη φροντίδα πήρε εξιτήριο. Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, ο 37χρονος πατέρας προχώρησε σε καταγγελία στον κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου ότι σήμερα το πρωί στην αυλή δημόσιου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης στην Πάφο, ο γιος του, ηλικίας 13 χρονών, χτυπήθηκε στο κεφάλι από πέτρα που του έριξε μαθήτρια ηλικίας 15 χρονών, κατόπιν αντιπαράθεσης που είχαν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και διαπιστώθηκε ότι έφερε μικρό τραύμα στο κεφάλι.

Αφού του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα πήρε εξιτήριο. Περαιτέρω, ο 37χρονος κατήγγειλε, ότι αργότερα, μετά το επεισόδιο, όταν συνάντησε στο σχολείο τον πατέρα της 15χρονης, ηλικίας 44 χρονών, αυτός τον απείλησε φραστικά. Ο Κεντρικός Αστυνομικός Πόλεως Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

