Απώλειες 0,80% για το ΧΑΚ στην πρώτη εβδομάδα Δεκεμβρίου

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε την Παρασκευή στις 166,60 μονάδες, με άνοδο 0,05%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 242.783 ευρώ.

Οριακές απώλειες 0,80% παρουσίασε στην πρώτη εβδομάδα Δεκεμβρίου το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στην τελευταία χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας, στις 274,74 μονάδες, παρουσιάζοντας αμελητέα ημερήσια άνοδο σε ποσοστό 0,04%.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά έκλεισε με πτώση 0,61%, ενώ κέρδη σημείωσαν η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 1,06%, τα Ξενοδοχεία με 1,44% και οι Επενδυτικές με 0,31%. 

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 177.149 ευρώ (τιμή κλεισίματος 7,84 ευρώ - πτώση 1,01%), της Πανδώρα Επενδύσεις με όγκο συναλλαγών αξίας 19.518 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,184 ευρώ – άνοδος 2,22%), της Logicom με όγκο 16.557 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,58 ευρώ – πτώση 1,11%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 13.779 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,585 ευρώ – άνοδος 0,32%) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 5.297 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,40 ευρώ – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 3 χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 111. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

