Φαίδωνος:Καθιέρωση μόνιμου θεσμού φιλοξενίας νέων της διασποράς από τις ΗΠΑ στην Πάφο

Την καθιέρωση μόνιμου θεσμού φιλοξενίας νέων της διασποράς από τις ΗΠΑ στην Πάφο συμφώνησαν ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος με την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής , σύμφωνα με ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Όπως αναφέρει στις 19 Νοεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη, είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής (FCAO – Federation of Cypriot American Organizations), κ. Κυριάκο Παπαστυλιανού, κατά την οποία συμφωνήσανε στην άμεση έναρξη του σχεδιασμού για την καθιέρωση ενός μόνιμου θεσμού φιλοξενίας νέων Ελληνοκυπρίων ηλικίας 14–17 ετών από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Πάφο.

Ο θεσμός θα εντάσσεται σε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα, που θα λειτουργεί κάθε καλοκαίρι.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί , προσθέτει, σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των δεσμών της ελληνοκυπριακής διασποράς με την πατρίδα.

Τόνισε στον κ. Παπαστυλιανού ότι εντάσσεται πλήρως στη μακροπρόθεσμη στρατηγική τους για ανάδειξη της Πάφου ως κέντρου εκπαίδευσης και γνώσης, αλλά και στον βραχυπρόθεσμο στόχο τους να προσελκύσουνε περισσότερους απόδημους μαθητές και φοιτητές, προσφέροντάς τους ουσιαστικές ευκαιρίες να γνωρίσουν την ιστορία, τον πολιτισμό και τις αξίες της Κύπρου.

Στη συζήτησή τους επιβεβαιώσανε την επιτυχημένη πορεία του διετούς προγράμματος φιλοξενίας που υλοποιεί η FCAO σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Συμφωνήσανε ότι στις ενδιάμεσες χρονιές –όταν δεν υλοποιείται το κρατικό πρόγραμμα– ο Δήμος Πάφου θα αναλαμβάνει την υλοποίηση του δικού του αντίστοιχου προγράμματος, ώστε κάθε χρόνο περίπου 20 παιδιά της διασποράς να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την Πάφο και ολόκληρη την Κύπρο μέσα από εκδρομές, επισκέψεις και βιωματικές δράσεις. Με τον κ. Παπαστυλιανού συμφωνήσανε επίσης όπως η πρόταση προωθηθεί άμεσα στα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου Πάφου και της Ομοσπονδίας, με στόχο ο νέος θεσμός να εφαρμοστεί για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2026. Τέλος, δεσμευτήκανε να συνεχίσουνε τη στενή συνεργασία για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεων, που θα ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεση της νέας γενιάς των Αποδήμων με την Κύπρο, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάδειξη της Πάφου ως ανερχόμενου ευρωπαϊκού κέντρου εκπαίδευσης, γνώσης και διεθνούς κινητικότητας καταλήγει ο κ.Φαίδωνος.