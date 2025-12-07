Κλείνει δρόμος και η Αστυνομία συστήνει προσοχή λόγω βροχών στην Π. Χρυσοχούς

Στα βράχια έπεσε το σκάφος του Λιμενικού που θα μετέφερε την εικόνα της Παναγίας Εικονίστριας από το Βόλο στην Σκιάθο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Στα βράχια από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έπεσε το Σκάφος του Λιμενικού Σώματος ΛΣ 615 στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου (κορδόνι) σύμφωνα με ανάρτηση του SkiathosLifeGR.

Ως εκτούτου υπάρχει αλλαγή στο πρόγραμμα αναχώρησης της Παναγίας Εικονιστρίας από τον Βόλο.

Η Θαυματουργός Εικόνα της Παναγίας Εικονίστριας θα επιστρέψει στη Σκιάθο με το δελφίνι «Ερατώ».

Η αναχώρηση θα γίνει στις 15:00 σήμερα Κυριακή και η άφιξή της στο νησί της Σκιάθου στις 16:25 , με πλήρη σεβασμό και προσοχή στην ιερότητα της μεταφοράς.

Αποτέλεσμα της καθυστέρησης ήταν να δοθεί ευκαιρία σε περισσότερους πιστούς να προσκυνήσουν την εικόνα που έχει εκτεθεί για προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του "Π" από κατοίκους του Βόλου το περιστατικό προκαλεί έκπληξη αφού οι καιρικές συνθήκες στο Βόλο σήμερα Κυριακή  είναι ικανοποιητικές και δεν δικαιολογούν το γεγονός Σκάφος του Λιμενικού Σώματος να καταπέσει στα βράχια. Ωστόσο εκφράζουν ικανοποίηση που μπόρεσαν να προσκυνήσουν την εικόνα λόγω αυτό του απρόσμενου γεγονότος που σημειώθηκε στις 08:00 το πρωί της Κυριακής. 

 

