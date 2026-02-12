3+1 προτάσεις για το μέλλον του Φορέα χωρίς την Πρώτη Κυρία

Ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής κατατέθηκαν χθες προτάσεις που αφορούν το μέλλον του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, από την προεδρία του οποίου υποχρεώθηκε προσφάτως να παραιτηθεί η πρώτη κυρία, Φιλίππα Καρσερά. Η παραίτηση επήλθε υπό το βάρος των αποκαλύψεων που είδαν το φως της δημοσιότητας στο πλαίσιο του λεγόμενου videogate, στο οποίο υπονοείται η ύπαρξη μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό με ιδιωτικέ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!