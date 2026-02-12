Δεν θα διωχθούν ποινικά για το ροζ βίντεο οι δυο αστυνομικοί

Τελικά, δεν θα ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον των δύο αστυνομικών, οι οποίοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο από πολίτη να επιδίδονται σε ερωτικές πράξεις σε γεωργικό τεμάχιο, στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου. Αυτό προκύπτει από την απάντηση που λάβαμε χθες γραπτώς από το Γραφείο Τύπου...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!