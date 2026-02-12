Σκόνη, ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες στο μενού – Ο καιρός την Τσικνοπέμπτη

Δεν θα διωχθούν ποινικά για το ροζ βίντεο οι δυο αστυνομικοί

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Με οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας, παραμένουν σε διαθεσιμότητα έως την ολοκλήρωση της εκδίκασης της πειθαρχικής υπόθεσης σε βάρος τους, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη

Τελικά, δεν θα ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον των δύο αστυνομικών, οι οποίοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο από πολίτη να επιδίδονται σε ερωτικές πράξεις σε γεωργικό τεμάχιο, στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου. Αυτό προκύπτει από την απάντηση που λάβαμε χθες γραπτώς από το Γραφείο Τύπου...

