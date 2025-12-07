Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κλείνει δρόμος και η Αστυνομία συστήνει προσοχή λόγω βροχών στην Π. Χρυσοχούς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Συνεχίζεται η παρατεταμένη βροχόπτωση στην περιοχή Πόλης Χρυσοχούς και η Αστυνομία αφενός προειδοποιεί τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί και αφετέρου ενημερώνει για κλειστό δρόμο. Συγκεκριμένα, η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης στην Πόλη Χρυσοχούς.

Οπως προειδοποιεί, κλειστός είναι ο δρόμος Πόλης Χρυσοχούς προς Λατσί λόγω συσσώρευσης νερού. Επίσης, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και συσσώρευσης νερού, ο δρόμος Πόλης Χρυσοχούς – Αργάκας – Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, έχει καταστεί επικίνδυνος.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Γενικότερα, αναφέρει σε ενημέρωσή της, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν σε ολόκληρη την Κύπρο - και ειδικότερα στο οδικό δίκτυο της Πάφου- προτρέπονται οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, να κρατούν τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας τους αναμμένα.

