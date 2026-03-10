Πάλμας: Πώς σχολίασε F-16 στα κατεχόμενα, σχέσεις με γειτονικές χώρες και την παρουσία Ελλάδας-Γαλλίας στην Κύπρο

Στην τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο τη Δευτέρα (09/03) αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι είχε ισχυρούς πολιτικούς συμβολισμούς, αλλά εξέπεμψε και ισχυρά πολιτικά μηνύματα.

«Οι εταίροι μας, η αδελφική χώρα της Ελλάδας και η παραδοσιακή σύμμαχος της Κύπρου, Γαλλία, βρέθηκαν στο πιο ψηλό επίπεδο και συζήτησαν με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας την κρίση που επικρατεί στη γεωπολιτική περιοχή», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα και η Γαλλία είναι παρούσες στην Κύπρο, όχι με συνθήματα και θεωρητικές εξαγγελίες, αλλά στέλνοντας το μήνυμα και στους υπόλοιπους εταίρους μας στην ΕΕ ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να είναι τέτοια που να αισθάνονται όλοι ασφάλεια σε περίπτωση που υπάρχουν κίνδυνοι στην περιοχή τους».

Ο κ. Πάλμας σημείωσε ότι «χώρες εταίροι, σύμμαχοι και φίλοι της Κύπρου μπορεί να στηρίζονται στην Κύπρο για το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε ένα μικρό, δημοκρατικό, αλλά αξιόπιστο κράτος, στο οποίο οι εταίροι μας μπορούν να στηριχτούν σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε κρίση».

Την ίδια ώρα, σχολίασε ότι η «Κυπριακή Δημοκρατία παρά το γεγονός ότι έχει άριστη σχέση με το Ισραήλ, έχει πολύ καλή σχέση και με τις γειτονικές χώρες. Μια από αυτές είναι και ο Λίβανος με τον οποίο έχουμε παραδοσιακά άριστες σχέσεις εδώ και πολλά χρόνια». «Αν κρίνουμε ότι με μια παρέμβαση μας μπορούμε να βοηθήσουμε την κατάσταση, εμείς θα ανταποκριθούμε με μεγάλη υπευθυνότητα», συμπλήρωσε.

Σχετικά με την παρουσία των τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα, ανέφερε ότι «δεν μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Άλλωστε η Τουρκία εδώ και 52 χρόνια βρίσκεται παράνομα στην Κύπρο και καθημερινά βιώνουμε παρόμοιες καταστάσεις. Βεβαίως το χθεσινό μήνυμα που ήθελε να στείλει η Τουρκία λειτουργεί ως αντίβαρο της στήριξης και υποστήριξης που έδειξαν οι εταίροι και οι φιλικές χώρες προς την Κύπρο».

Εξήγησε ότι «ήθελαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, όπως συνεχίζουν εδώ και 52 χρόνια, να είναι παράνομοι και να παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο. Η χθεσινή τους παράνομη παραβιάζει ασφαλώς το Διεθνές Δίκαιο. Ως εκ τούτου, δεν θέλουν να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία των F-16».

«Εμείς κρατάμε την ουσία και η ουσία στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η Ελλάδα και η Γαλλία έστειλαν το σαφές μήνυμα και στους υπόλοιπους εταίρους μας. Αυτό είναι το μείζον πολιτικό μήνυμα το οποίο εξάγεται μέσα από αυτή την κίνηση της τριμερούς συνάντησης στην Πάφο», είπε.

«Ανησυχούμε για τις αναταράξεις στην οικονομία που φέρνει ο πόλεμος»

Ο Βασίλης Πάλμας ανέφερε ότι «κανείς δεν μπορεί να δώσει ασφαλή εκτίμηση για το πότε θα τελειώσει αυτή η κρίση».

Ξεκαθάρισε ότι εκείνο το οποίο μας ανησυχεί δεν είναι εάν η Κύπρος είναι ασφαλής ή όχι. Δηλώνουμε με κάθε σοβαρότητα ότι η Κύπρος είναι ασφαλής και πολύ ασφαλέστερη μετά την αντιαεροπορική κάλυψη την οποία έχουμε και από τους εταίρους μας και εκφράζουμε για ακόμη μια φορά την ευγνωμοσύνη μας».

«Εκείνο που μας ανησυχεί είναι ότι μια παρατεταμένη κρίση θα έχει γενικότερες επιπτώσεις στις οικονομίες όχι μόνο της περιοχής, αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας. Μια παρατεταμένη κρίση θα αυξήσει πάρα πολύ τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και την ίδια ώρα θα πλήξει τις οικονομίες όλων των χωρών», πρόσθεσε.

Πηγή: ertnews.gr