Λόγια συμπαράστασης, ψήφοι εγκατάλειψης

Του Νίκου Κέττηρου

Η Πρόταση Νόμου που κατέθεσε το ΑΚΕΛ για την κατάργηση κάθε χρονικού περιορισμού στην υποβολή αίτησης επιδότησης στεγαστικού επιτοκίου από τον ΚΦΙΚΒ δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνειών. Προέβλεπε το αυτονόητο: όσο η κατοχή δεν έχει ημερομηνία λήξης, δεν μπορεί να έχει προθεσμίες ούτε η στήριξη προς τους πρόσφυγες. Προέβλεπε ότι οι ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών πρέπει να έχουν διαρκή πρόσβαση στον μοναδικό φορέα του κράτους που αναγνωρίζει την αξία της περιουσίας τους, χωρίς γραφειοκρατικές παγίδες.

Τα επιχειρήματα υπέρ της κατάργησης των χρονικών περιορισμών ήταν αδιαμφισβήτητα και έγιναν αποδεκτά — τουλάχιστον στα λόγια — από όλους. Στην Επιτροπή Προσφύγων, βουλευτές άλλων κομμάτων συμφώνησαν ότι τα επιτόκια έχουν γονατίσει τις οικογένειες, ότι η ενημέρωση υπήρξε ελλιπής και ότι χιλιάδες πρόσφυγες εγκλωβίστηκαν άδικα εκτός των σχεδίων του ΚΦΙΚΒ. Συμφώνησαν επίσης ότι ο Φορέας διαθέτει τους οικονομικούς πόρους, αφού την πενταετία 2020–2024 άφησε αναξιοποίητα πέραν των 210 εκατομμυρίων ευρώ, επιστρέφοντας κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια στο κράτος. Όλα αυτά ειπώθηκαν και καταγράφηκαν.

Όταν όμως η συζήτηση μεταφέρθηκε στην Ολομέλεια, οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις επέλεξαν τη μικροπολιτική. Το ΔΗΚΟ κατέθεσε τροπολογία –χωρίς να την συζητήσει καν στην Επιτροπή– που ακύρωσε πλήρως την ουσία της Πρότασης, περιορίζοντας τη δυνατότητα αίτησης στους 24 μήνες. Ένα χρονικό όριο που δεν λύνει κανένα πρόβλημα και δεν αφορά σχεδόν κανέναν από όσους σήμερα πνίγονται στα επιτόκια. Διαιώνιζε ουσιαστικά την αδικία αντί να την καταργεί.

Και αντί τα υπόλοιπα κόμματα να αναλάβουν την ευθύνη να υπερασπιστούν όσα έλεγαν μέχρι χθες, συντάχθηκαν πλήρως με τη στρέβλωση. ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΛΑΜ υπερψήφισαν, ενώ Βολτ και Οικολόγοι επέλεξαν την αποχή – μια σιωπή που λειτούργησε περισσότερο ως συνενοχή παρά ως άποψη. Έτσι, με πλήρη συνείδηση, αποφάσισαν να συνεχίσουν να αποκλείουν χιλιάδες πρόσφυγες από τα σχέδια του ΚΦΙΚΒ και να τους αφήσουν έρμαιο στα τραπεζικά επιτόκια ή να τους σπρώξουν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Δεν πρόκειται για παρεξήγηση. Πρόκειται για πολιτική υποκρισία. Και αυτό πρώτη φορά ξανασυμβαίνει…

*Βουλευτή ΑΚΕΛ και Προέδρου Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων.