Υπογραφή Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΕΒΕΠ και Alexander College για ενίσχυη της συνεργασίας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου και το Alexander College προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συμφωνίας, με σκοπό την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση με την εν λόγω συνεργασία, τα δύο μέρη στοχεύουν στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών επιλογών της τοπικής κοινωνίας και θέτουν ως κύριο στόχο την επένδυση στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εργαζομένων, ενισχύοντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους.

Το ΕΒΕ Πάφου στην ανακοίνωση του σημειώνει πως η συνεχής μάθηση αποτελεί βασικό πυλώνα για μια ισχυρότερη οικονομία και μια καλύτερη κοινωνία.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε εκ μέρους του ΕΒΕ Πάφου από τον Γραμματέα/Διευθυντή, κ. Μαρίνο Στυλιανού.