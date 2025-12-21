Η Πάφος στα γιορτινά της: Παράδοση, φως και αγάπη ενόψει Χριστουγέννων

Η Πάφος φόρεσε τα γιορτινά της και ετοιμάζεται να υποδεχτεί τα Χριστούγεννα με χαρά, φως και ζεστασιά. Οι δρόμοι και οι πλατείες στολίστηκαν με λαμπερά φωτάκια, χριστουγεννιάτικα δέντρα και εορταστικές διακοσμήσεις, δημιουργώντας μια μαγευτική ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους.

Στην καρδιά της πόλης, οι πλατείες γεμίζουν μουσικές, χριστουγεννιάτικες μελωδίες και χαμόγελα, ενώ οι βιτρίνες των καταστημάτων αποκτούν φωτεινή, πολύχρωμη και εορταστική όψη. Και φέτος, η πόλη της Πάφου ντύθηκε στα κόκκινα. Ο Δήμος Πάφου, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, διοργανώνει εκδηλώσεις στο Μούτταλο, στο Χάνι, στην Πλατεία Κέννεντυ και στο αναβαθμισμένο εμπορικό κέντρο της πόλης. Αγορές, καλλιτεχνικά δρώμενα και δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες δίνουν ζωή στην Πάφο καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, δημιουργώντας κλίμα προσμονής για τα Χριστούγεννα.

Παραδοσιακά γλυκά, ζεστό κρασί και εορταστικές λιχουδιές γεμίζουν τον αέρα με αρώματα Χριστουγέννων, ενώ οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη φιλοξενία και τη μοναδική ομορφιά της πόλης.

Στην Πλατεία Κέννεντυ πραγματοποιήθηκε και φέτος η «Γιορτή Αγάπης», με φιλανθρωπικό παζαράκι στο οποίο συμμετείχαν εθελοντικά σωματεία και οργανώσεις, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να στηρίξει το σημαντικό κοινωνικό τους έργο.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, η εκδήλωση, που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός τα τελευταία έξι χρόνια, πλαισιώθηκε από πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ξεχωριστή νότα προσδίσει , όπως ανέφερε, και το «Λεωφορείο της Αγάπης», με δωρεάν διαδρομές στους δρόμους της πόλης, δίνοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων.

Την τιμητική της έχει όμως και η ύπαιθρος της Πάφου, η οποία προετοιμάζεται με τον δικό της αυθεντικό τρόπο για τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Σύμφωνα με τη μελετήτρια της παράδοσης Άννα Τσέλεπου, μία από τις μεγαλύτερες χαρές των Χριστουγέννων στην επαρχία Πάφου ήταν και παραμένει το γέμισμα του σπιτιού με τις μυρωδιές των γιορτινών γλυκών.

Μελομακάρονα, κουραμπιέδες, χριστόψωμα, γεννόπιτες, βασιλόπιτες, καθώς και κουλουράκια με μαρμελάδα ή σουσάμι, ετοιμάζονται με φροντίδα και υπομονή από τις νοικοκυρές, αφού πρώτα καθαρίσουν και στολίσουν τα σπίτια τους, για να κοσμήσουν τα γιορτινά τραπέζια του Δωδεκαημέρου.

Όπως ανέφερε η κ. Τσέλεπου, τα πιο συνηθισμένα γλυκά των ημερών είναι τα ζυμωτά ψωμιά και τα κουλούρια με σουσάμι. Ξεχωριστή θέση κατέχει το χριστόψωμο, το «ψωμί του Χριστού», το οποίο στολίζεται με περίτεχνα σχήματα από ζυμάρι, με έναν μεγάλο σταυρό στο κέντρο, καρύδια και αμύγδαλα.

Ανάλογα με την περιοχή και τα τοπικά προϊόντα, προστίθενται σταφύλια ή άλλα αγροτικά σύμβολα, ως ευχή για ευλογία και αφθονία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα παραδοσιακά κουλούρια με τα ξεχωριστά τους σχήματα και ονομασίες. Τα «βορτακούθκια» εξέφραζαν την προσδοκία για καλές και άφθονες βροχές, τα «αθρωπούθκια» συνδέονταν με τις ψυχές των νεκρών, ενώ τα «ζεμπιλούθκια», μικρά καλαθάκια από ζυμάρι, αποτελούσαν ευχή για ευλογημένη σοδειά. Ακόμη μέχρι σήμερα, τόνισε, τα παραδοσιακά κουλούρια συνεχίζονται να παρασκευάζονται.Τα μελομακάρονα, φτιαγμένα με ελαιόλαδο, χυμό πορτοκαλιού, μέλι και καρύδια – προϊόντα της ίδιας της γης – συμβόλιζαν την αυτάρκεια και την ευχαριστία, ενώ τα απλά κουλουράκια, που παρασκευάζονταν σε αφθονία, συμβόλιζαν τις γλυκές μέρες που ανέμεναν να έρθουν και αποτελούσαν τη μεγαλύτερη χαρά των παιδιών.

Ιδιαίτερη θέση στις μνήμες κατέχουν και τα Χριστούγεννα της Μαρίτσας Τρύφωνος, γεννημένης στην κοινότητα Τίμης της επαρχίας Πάφου. Οι αφηγήσεις της αποτελούν πολύτιμες μαρτυρίες για την ιστορία, την κοινωνική συνοχή και την καθημερινότητα μιας κοινότητας που, παρά τις αλλαγές, διατηρεί ζωντανές τις ρίζες της. Θυμάται τις όμορφες οικογενειακές στιγμές με τα ζυμώματα, τις βασιλόπιτες και τις ζυμωτές πίτες, καθώς και τον πατέρα της, ο οποίος την ημέρα των Χριστουγέννων έσφαζε έως και επτά χοίρους, παρασκευάζοντας λαρδί, λούντζες και λουκάνικα, ενώ η οικογένεια έψηνε συκώτι και άλλα εδέσματα στα κάρβουνα. Με σεβασμό στην παράδοση αλλά και με σύγχρονο πνεύμα, η Πάφος ετοιμάζεται και φέτος να γιορτάσει τα Χριστούγεννα, στέλνοντας μήνυμα αγάπης, ελπίδας και αισιοδοξίας.