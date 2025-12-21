Δ.Πάφου : Υπαίθρια προβολή στο θερινό Αττικόν

Σε ισχύ μέχρι τις 20.00 η κίτρινη προειδοποίηση - Τι συστήνει η Πολιτική Άμυνα

Το Θερινό Αττικόν πλημμύρισε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, φιλοξενώντας για πρώτη φορά μια ξεχωριστή υπαίθρια προβολή της αγαπημένης ταινίας Love Actually (Αγάπη Είναι).

Κάτω από τον ουρανό, σε έναν ζεστά διαμορφωμένο χώρο, ντόπιοι και επισκέπτες της πόλης μας απόλαυσαν μια ρομαντική και γιορτινή κινηματογραφική εμπειρία, με κουβερτούλες, ζεστό κρασί και ποπ κορν.

Μια βραδιά που ανέδειξε τον δημόσιο χώρο ως σημείο συνάντησης, πολιτισμού και κοινών στιγμών γεμάτη αγάπη και χριστουγεννιάτικο πνεύμα.

Ο Δ.Πάφου ευχαριστεί θερμά το κοινό που μοιράσρηκε μαζί τους αυτή την τόσο ξεχωριστή εμπειρία. Θερμές ευχαριστίες εξέφρασε και στον συνδιοργανωτή, το Πετρίδειο Ίδρυμα και στο χορηγό Zyprus.

