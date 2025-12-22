Η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντάνεψε στην Κοίλη

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κοίλης διοργάνωσε στις 21/12/2025, μια όμορφη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά, γεμάτη χαμόγελα, μουσική και γιορτινή διάθεση.

Τον χώρο επισκέφθηκε ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος μαζί με μια πολική αρκούδα μοίρασαν δώρα, χόρεψαν με τα παιδιά και φωτογραφήθηκαν μαζί τους, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές χαράς στους μικρούς μας φίλους. Χορευτικές ομάδες από το Χορευτικό Συγκρότημα Στρουμπιού και το Πολιτισμικό Λαογραφικό Εργαστήρι Κονιών παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς από την Κύπρο και τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, εμπλουτίζοντας την εκδήλωση με πολιτισμό και παράδοση.

Φουσκωτά και παιχνίδια, ζωγραφική, γλυκά και αλμυρά εδέσματα, ρεέσι, καφές, τσάι, ζεστό κρασί και πολλά άλλα συνέθεσαν τη ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, στον χώρο υπήρχαν περίπτερα με κεριά και άλλες χειροποίητες κατασκευές, ιδανικές για γιορτινά δωράκια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κ.Σ. Κοίλης την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, κ. Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, καθώς και αρκετοί χωριανοί και συμπολίτες από την ευρύτερη περιοχή.

Παρά τον χειμωνιάτικο καιρό, με χαλάζι και έντονη βροχόπτωση, όλοι απόλαυσαν τον ζεστό χώρο του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαίδευσης Αγροτικών Επαγγελμάτων Κοίλης.

Το Κ.Σ. Κοίλης ευχήθηκε σε όλους Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο και δημιουργικό το νέο έτος.