Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Κίνδυνος στο συρτάρι: Γιατί τα παλιά κινητά δεν πρέπει να μένουν ξεχασμένα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τι πρέπει να κάνετε με τα παλιά smartphones και ποιες είναι οι ασφαλείς επιλογές.

Η φύλαξη ενός παλιού κινητού τηλεφώνου ως εφεδρικής συσκευής θεωρείται συχνά καλή πρακτική, ωστόσο το να το αφήνουμε χρόνια σε ένα συρτάρι μπορεί να κρύβει κινδύνους.

Με την πάροδο του χρόνου οι μπαταρίες ιόντων λιθίου στα τηλέφωνα που έχουν μείνει αχρησιμοποίητα μπορεί να έχουν διογκωθεί σε τέτοιο σημείο που να έχουν ανασηκώσει το περίβλημά τους για αρκετά χιλιοστά.

Αυτό συμβαίνει γιατί όταν μια μπαταρία παραμένει για μεγάλο διάστημα πλήρως αποφορτισμένη, μπορεί να παρουσιάσει αποσύνθεση του ηλεκτρολύτη της, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αερίων και το χαρακτηριστικό «φούσκωμα».

Εάν η μπαταρία του smartphone σας έχει φουσκώσει, μην επιχειρήσετε να την ενεργοποιήσετε, να την συνδέσετε στην πρίζα ή να την ανοίξετε! Τα χημικά συστατικά της μπαταρίας είναι ασταθή και υπάρχει κίνδυνος φωτιάς.

Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να απευθυνθείτε σε επαγγελματία τεχνικό για να την αντικαταστήσει. Εάν το smartphone σας είναι γενικά σε καλή κατάσταση, αυτό θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Διαφορετικά, το κινητό θα πρέπει να παραδοθεί σε πιστοποιημένο σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, φυσικά όχι ταχυδρομικώς.

Τι κάνετε με τα παλιά κινητά τηλέφωνα

Η καλύτερη πρόληψη, ωστόσο, είναι η έγκαιρη αξιοποίηση των παλιών smartphones. Αν δεν χρειάζεστε πλέον το παλιό σας τηλέφωνο, υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορείτε, φυσικά, να το δωρίσετε σε έναν φίλο ή μέλος της οικογένειάς σας. Μπορείτε επίσης να το πουλήσετε. Έχετε υπόψιν ότι μερικές φορές οι κατασκευαστές προσφέρουν προγράμματα ανταλλαγής για παλαιότερες συσκευές όταν λανσάρουν νέα προϊόντα. Στη περίπτωση, τέλος, που είναι πολύ παλιό ή πολύ φθαρμένο, η ανακύκλωση είναι η καλύτερη επιλογή.

Πηγή: iefimerida.gr

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα