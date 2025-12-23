Τελευταία Εκδήλωση για το 2025 στο Τεχνόπολις 20 με το Trio in Cahoots – Jazz Christmas Edition

Ζεστή και γιορτινή βραδιά τζαζ με το Trio in Cahoots, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Τεχνόπολις 20 με μια ξεχωριστή Χριστουγεννιάτικη συναυλία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για αυτή τη γιορτινή βραδιά, το Trio in Cahoots παρουσίασε αγαπημένα χριστουγεννιάτικα κλασικά τραγούδια, δημιουργώντας μια ζεστή και ατμοσφαιρική εμπειρία, ιδανική για να αποχαιρετήσουμε τη χρονιά με μουσική, συναίσθημα και εορταστική διάθεση.

Όπως αναφέρεται το Trio in Cahoots εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή της Κύπρου το 2023, φέρνοντας κοντά τρεις εξαιρετικούς μουσικούς: την Κάκια Φεσά στην φωνή, τον Αντρέα Γερολατσίτη στην κιθάρα και τον Κυριάκο Κέστα στο κοντραμπάσο.

Ενωμένοι από την αγάπη τους για την τζαζ και τη βραζιλιάνικη μουσική, έχουν διαμορφώσει έναν ιδιαίτερο ακουστικό ήχο, φρέσκο και ταυτόχρονα βαθιά εκφραστικό.

Οι εμφανίσεις τους συνεχίζει η ανακοίνωση, ξεχωρίζουν για την εκλεπτυσμένη μουσικότητα, την παιχνιδιάρικη αλληλεπίδραση και το έντονο πνεύμα αυτοσχεδιασμού, στοιχεία που κάνουν κάθε συναυλία μοναδική και ζωντανή.

Το ρεπερτόριό τους κινείται με άνεση ανάμεσα σε jazz standards, bossa nova και σύγχρονες pop επιλογές, παρουσιασμένες μέσα από προσωπικές ενορχηστρώσεις.