Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Τελευταία Εκδήλωση για το 2025 στο Τεχνόπολις 20 με το Trio in Cahoots – Jazz Christmas Edition

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ζεστή και γιορτινή βραδιά τζαζ με το Trio in Cahoots, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Τεχνόπολις 20 με μια ξεχωριστή Χριστουγεννιάτικη συναυλία. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για αυτή τη γιορτινή βραδιά, το Trio in Cahoots παρουσίασε αγαπημένα χριστουγεννιάτικα κλασικά τραγούδια, δημιουργώντας μια ζεστή και ατμοσφαιρική εμπειρία, ιδανική για να αποχαιρετήσουμε τη χρονιά με μουσική, συναίσθημα και εορταστική διάθεση.

Όπως αναφέρεται το Trio in Cahoots εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή της Κύπρου το 2023, φέρνοντας κοντά τρεις εξαιρετικούς μουσικούς: την Κάκια Φεσά στην φωνή, τον Αντρέα Γερολατσίτη στην κιθάρα και τον Κυριάκο Κέστα στο κοντραμπάσο.

Ενωμένοι από την αγάπη τους για την τζαζ και τη βραζιλιάνικη μουσική, έχουν διαμορφώσει έναν ιδιαίτερο ακουστικό ήχο, φρέσκο και ταυτόχρονα βαθιά εκφραστικό.

Οι εμφανίσεις τους συνεχίζει η ανακοίνωση, ξεχωρίζουν για την εκλεπτυσμένη μουσικότητα, την παιχνιδιάρικη αλληλεπίδραση και το έντονο πνεύμα αυτοσχεδιασμού, στοιχεία που κάνουν κάθε συναυλία μοναδική και ζωντανή.

Το ρεπερτόριό τους κινείται με άνεση ανάμεσα σε jazz standards, bossa nova και σύγχρονες pop επιλογές, παρουσιασμένες μέσα από προσωπικές ενορχηστρώσεις.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα