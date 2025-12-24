Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο χάρτης των ξένων επενδύσεων στην Κύπρο – Δισεκατομμύρια από τα νησιά Κέιμαν και Μάρσαλ, μεγάλη πτώση ρωσικών κεφαλαίων

Πανοραμική φωτογραφία του παραλιακού μετώπου της Λεμεσού, Μώλος, από το αρχείο

Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά το 2024, μεγάλες απώλειες από ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο - Η μεγαλύτερη αύξηση προήλθε από άμεσες ξένες επενδύσεις από το Λουξεμβούργο.

Το συνολικό ποσό των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο το 2024 ανήλθε στα €365,07 δισ. Από αυτά, τα €83,46 δισ. προέρχονται από τη Ρωσική Ομοσπονδία, ποσοστό που ανέρχεται στο 23%, σύμφωνα με τις θέσεις Εισερχόμενων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, που δημοσίευσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα.

Από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ προέρχεται το 20% των άμεσων ξένων επενδύσεων, με συνολικό ποσό €74,36 δισ. Το μεγαλύτερο μερίδιο από τα κράτη μέλη της ΕΕ κατέχει το Λουξεμβούργο με €32,1 δισ. (9% του συνόλου, 43% των άμεσων ξένων επενδύσεων της ΕΕ) και η Ολλανδία με €6,9 δισ. (2% του συνόλου και 9% της ΕΕ).

Ακολουθούν οι ΗΠΑ με €66,57 δισ. (18%) και το Ηνωμένο Βασίλειο με €17,17 δισ. (5%). Οι άμεσες ξένες επενδύσεις από την Ουκρανία ανέρχονται σε €10,64 δισ. (3%).

Άμεσες ξένες επενδύσεις ύψους €8,4 δισ. προέρχονται από τα νησιά Κέιμαν, €2,4 δισ. από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και €3,5 δισ. από τα νησιά Μάρσαλ.

Επίσης, €5,1 δισ. προέρχονται από το Ισραήλ και €7,6 δισ. από άλλες χώρες της Εγγύς και Μέσης Ανατολής.

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν πτωτική πορεία για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Από €489,4 δισ. το 2022, το 2023 μειώθηκαν σε €394 δισ. και το 2024 σε €365 δισ.

Από την απώλεια €124 δισ. μεταξύ του 2022 και του 2024, τα €52 δισ. προέρχονταν από τη Ρωσία (2022: €135,7 δισ., 2024: €83,46 δισ.).

Σε σχέση με πέρσι, η μεγαλύτερη αύξηση προήλθε από άμεσες ξένες επενδύσεις από το Λουξεμβούργο (€10 δισ.).

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν από τις ΗΠΑ (€-15,1 δισ.), την Ελβετία (-€14,7 δισ.) και το Ηνωμένο Βασίλειο (-€10 δισ.).

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η δημοσίευση των στοιχείων αποσκοπεί στο να αναδειχθεί η πραγματική προέλευση των Εισερχόμενων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

