Με λαμπρότητα και κατάνυξη ο εορτασμός των Θεοφανείων στο λιμάνι του Λατσιού

Με ιδιαίτερη θρησκευτική ευλάβεια και τη μαζική παρουσία πιστών πραγματοποιήθηκε σήμερα, ανήμερα των Θεοφανείων, ο καθιερωμένος Αγιασμός των Υδάτων και η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι του Λατσιού, σηματοδοτώντας ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης.

Η τελετή τελέστηκε σε κλίμα κατάνυξης, με τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν με σεβασμό τη στιγμή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στα νερά του λιμανιού, αναβιώνοντας το μήνυμα της φώτισης, της αναγέννησης και της ελπίδας που φέρνει η εορτή των Θεοφανείων.

Ο ήχος των ψαλμών και η συμμετοχή των πιστών προσέδωσαν ξεχωριστή λαμπρότητα στη σημαντική αυτή ημέρα για την τοπική κοινωνία.

Μετά το πέρας της τελετής, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς προσέφερε δωρεάν παραδοσιακούς λουκουμάδες σε όλους τους παρευρισκόμενους, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα και δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να ανταλλάξουν ευχές σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον.

Ο εορτασμός των Θεοφανείων στο λιμάνι του Λατσιού επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τη βαθιά σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με την παράδοση και την πίστη, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας.