Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Με λαμπρότητα και κατάνυξη ο εορτασμός των Θεοφανείων στο λιμάνι του Λατσιού

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Με ιδιαίτερη θρησκευτική ευλάβεια και τη μαζική παρουσία πιστών πραγματοποιήθηκε σήμερα, ανήμερα των Θεοφανείων, ο καθιερωμένος Αγιασμός των Υδάτων και η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι του Λατσιού, σηματοδοτώντας ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης.

Η τελετή τελέστηκε σε κλίμα κατάνυξης, με τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν με σεβασμό τη στιγμή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στα νερά του λιμανιού, αναβιώνοντας το μήνυμα της φώτισης, της αναγέννησης και της ελπίδας που φέρνει η εορτή των Θεοφανείων.

Ο ήχος των ψαλμών και η συμμετοχή των πιστών προσέδωσαν ξεχωριστή λαμπρότητα στη σημαντική αυτή ημέρα για την τοπική κοινωνία.

Μετά το πέρας της τελετής, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς προσέφερε δωρεάν παραδοσιακούς λουκουμάδες σε όλους τους παρευρισκόμενους, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα και δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να ανταλλάξουν ευχές σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον.

Ο εορτασμός των Θεοφανείων στο λιμάνι του Λατσιού επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τη βαθιά σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με την παράδοση και την πίστη, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα