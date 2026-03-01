Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες

Με χτυπήματα σε «χιλιάδες στόχους» του «καθεστώτος» στο Ιράν τις επόμενες ημέρες απειλεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία να χαθεί» σχολίασε απευθυνόμενος στους Ιρανούς.

«Η στιγμή που πρέπει να βγείτε στους δρόμους, να βγείτε στους δρόμους κατά εκατομμύρια για να ολοκληρώσετε τη δουλειά, να ανατρέψετε το καθεστώς της τρομοκρατίας που έχει πικράνει τις ζωές σας» υποστήριξε, για να συμπληρώσει ότι «η βοήθεια που λαχταρούσατε έχει φτάσει τώρα. Η βοήθεια έχει φτάσει και τώρα ήρθε η ώρα να ενωθείτε για μια ιστορική αποστολή».

cnn.gr