Επικοινωνία Προέδρου Χριστοδουλίδη με Βρετανό Πρωθυπουργό: Δεν έγινε στόχος του Ιράν η Κύπρος, διαβεβαίωσε

Τηλεφωνική συνομιλία είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, όπου συζήτησαν σχετικά με τις συνεχιζόμενες περιφερειακές εξελίξεις.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Προέδρου στο Χ, ο κ. Στάρμερ, επιβεβαίωσε με σαφήνεια και κατηγορηματικά, ότι η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο. Διατηρούμε, πρόσθεσε ο Πρόεδρος, απευθείας επικοινωνία, ενώ όλες οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλεϊ, δήλωσε ότι η Κύπρος βρέθηκε στο επίκεντρο των τελευταίων εξελίξεων, καθώς δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνσή της, κοντά σε βρετανικές στρατιωτικές βάσεις. 

 

