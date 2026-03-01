ΥΠΕΞ Κύπρου: Τι πρέπει να κάνουν όσοι ξέμειναν στις χώρες του Κόλπου

Διευκρινίσεις και οδηγίες έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών για τα επόμενα βήματα όσον αφορά τους Κύπριους πολίτες που έχουν ξεμείνει στις χώρες του Κόλπου εν μέσω της σύρραξης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ-Ισραήλ που ξέσπασε το Σάββατο πρωί στην περιοχή.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΥΠΕΞ στο politis.com.cy, Θεόδωρος Γκότσης, το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι όλοι οι πολίτες που επιθυμούν να επαναπατριστούν, να καταγραφούν στην πλατφόρμα connect2cy. Υπογράμμισε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει σωστή καταγραφή όλων των στοιχείων του κάθε πολίτη για καλύτερη λειτουργία της καταγραφής, αλλά και επικοινωνίας του κράτους με τους πολίτες.

Παράκληση προς τους πολίτες που εγγράφονται στην διαδικτυακή πλατφόρμα Connect2CY να συμπληρώνουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία τους με λεπτομέρεια, ειδικότερα τηλεφώνου επικοινωνίας και σημείου όπου βρίσκονται.



Μεγάλη συγκέντρωση τουριστών στα ΗΑΕ - Το Άμπου Ντάμπι θα καλύψει τη διαμονής τους

Μέχρι στιγμής, η καταγραφή των ατόμων που βρίσκονται για μικρό χρονικό διάστημα στις χώρες του Κόλπου, δείχνει ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, η κυβέρνηση των ΗΑΕ επικοινώνησε με όλες τις πρεσβείες τρίτων χωρών που εδρεύουν στο Άμπου Ντάμπι, ενημερώνοντας τις ότι προτίθεται να κάλυψει τη διαμονή όσων πολιτών έχουν ξεμείνει στη χώρα. Οι πολίτες προτρέπονται να ενημερώνονται από κυπριακά αλλά και τοπικά μέσα για περαιτέρω εξελίξεις.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες, όταν το Ιράν εξαπέλυσε πυρά κατά των χωρών του Κόλπου ως αντίποινα στα αμερικανοϊσραηλινά χτύπηματα, οι χώρες προχώρησαν στο κλείσιμο του εναέριου τους χώρους, ακυρώνοντας χιλιάδες πτήσεις.

Τι γίνεται με τις άλλες χώρες

Δεν έχουν επικοινωνήσει ακόμα άλλοι Κύπριοι πολίτες, προσωρινοί επισκέπτες, με τις αντιστοίχες πρεσβείες από άλλες χώρες του Κόλπου. Μία πτήση της Gulf Air που κατευθυνόταν προς Λάρνακα, με ανταπόκριση στο Μπαχρέιν, έμεινε στη Μανάμα, με την αεροπορική εταιρεία να αναλαμβάνει την διαμονή τους.

Τι γίνεται από εδώ και πέρα

Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει όλους τους πολίτες να επικοινωνούν με την πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ανάγκη τους. Είναι προγραμματισμένο και συντονιστικό συμβούλιο των υπουργών εξωτερικών των κρατών-μελών της ΕΕ, για τις επόμενες κινήσεις επαναπατρισμού.

Ο κ. Γκότσης, υπενθύμισε πως δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που χρειάστηκε να προβεί σε τέτοια βήματα η ΚΔ, αλλά η διαδικασία είναι σε στάδια, και παρακάλεσε για υπομονή.

Το σημαντικό, όπως τόνισε, είναι η ασφάλεια των πολιτών και να ακολουθούν τις οδηγίες των χωρών στις οποίες βρίσκονται.

Σημαντικά τηλέφωνα για τις αντίστοιχες πρεσβείες